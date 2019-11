Panenka de Kalvarie door liesbreuk uit de roulatie

Panenka de Kalvarie (Comme il faut x Echo van t Spieveld) is voorlopig uit de roulatie. De vierjarige bij Zangersheide goedgekeurde hengst heeft na een druk dekseizoen een liesbreuk gekregen.

“We waren er gelukkig op tijd bij en hebben zodoende castratie kunnen voorkomen. De hengst is nu herstellende en maakt het goed”, zegt Stal Brinkman.

Training hervatten

“Zoals het er nu uitziet kunnen we binnenkort de training weer hervatten. Panenka de Kalvarie zal aankomend seizoen gewoon weer vers beschikbaar zijn, in maart 2020 verwachten we zijn eerste veulens.”

