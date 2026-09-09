Patheon verhuist van Van Uytert naar Anchor Excellent Horses

Savannah Pieters
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Patheon verhuist van Van Uytert naar Anchor Excellent Horses featured image
Patheon (Hermès x San Remo) Foto: Melanie Brevink- van Dijk/ Horses.nl
Door Savannah Pieters

De KWPN-goedgekeurde hengst Patheon (Hermès x San Remo) heeft zijn intrek genomen bij Anchor Excellent Horses in Oosterbeek, gevestigd op de voormalige locatie van het Glock Horse Performance Center. De zesjarige hengst, de eerste bij het KWPN-goedgekeurde zoon van Hermès, was al langere tijd in mede-eigendom van de familie Anker. Tot voor kort stond Patheon bij Hengstenstation Van Uytert op stal.


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