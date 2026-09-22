Paul Schockemöhles Jagger Minotais (7) ingeslapen na crash in WK-finale

Rick Helmink
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Paul Schockemöhles Jagger Minotais (7) ingeslapen na crash in WK-finale featured image
Jagger Minotais met Patrick Stühlmeyer Foto: Jacquelien van Tartwijk
Door Rick Helmink

Voor de toeschouwers op de finaledag van de Wereldkampioenschappen in Lanaken was het eigenlijk al duidelijk: de crash die Paul Schockemöhles hengst Jagger Minotais (v. Cornet Obolensky) met Patrick Stühlmeyer maakte op de triple-bar was dusdanig ernstig dat het waarschijnlijk einde verhaal zou betekenen voor de schimmel. Paul Schockemöhle bevestigt dat nu aan Equi-Pages: Jagger Minotais is ingeslapen.


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