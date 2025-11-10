Pjethro en Patheon doen niet voor elkaar onder in de Klasse M

Petra Trommelen
Pedigrees by HorseTelex
Pjethro en Patheon doen niet voor elkaar onder in de Klasse M featured image
Pjethro (v. Kjento) met Charlotte Fry Foto: Melanie Brevink-Van Dijk
Door Petra Trommelen

In de klasse M namen Pjethro (Kjento x Desperado) en Patheon (Hermès x San Remo) met hun scores van respectievelijk 89,8 en 89,4 punten het voortouw en lieten ze de rest van het deelnemersveld duidelijk achter zich. Beide hengsten lieten een natuurlijke en functionele manier van bewegen zien, die de jury duidelijk overtuigde. Op de derde plaats eindigde Hexagon’s Power Dutch (Glock’s Toto Jr. x Double Dutch), die onder Thamar Zweistra een score van 87,2 punten behaalde.

Premium artikel

Premium-artikelen (en HorsesTV-uitzendingen) zijn alleen toegankelijk voor Horses Premium-leden.

Verder lezen?
Voor 7,50 per maand heb jij ook onbeperkt toegang tot alle Premium-berichten en HorsesTV-uitzendingen op Horses.nl. Meld je aan via onderstaande button.

Meld je aan voor Horses Premium (7,50 per maand)

Ben je al abonnee?
Dan kun je natuurlijk de Premium-berichten bekijken! Daarvoor dien je wel ingelogd te zijn op Horses.nl. Log hier in. Heb je een abonnement op de Paardenkrant? Dan kun je door in te loggen gratis de Horses Premium-berichten lezen.

Wil je naast de Premium-berichten ook de digitale Paardenkrant lezen? Neem dan een abonnement op de Paardenkrant.

Volg het laatste nieuws via Horses Premium voor 7,50 per maand! Meld je aan en mis niets!
You might also like