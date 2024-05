Ponyhengst Isarco overleden

De bij het NRPS goedgekeurde ponyhengst Isarco (Idzard x Condor ox) is overleden. De veelzijdige pony heeft zelf gepresteerd in de sport en in de fokkerij alle predicaten behaald die voor een hengst mogelijk zijn: keur, preferent, prestatie-sport en prestatie-fok. Isarco werd 30 jaar.

Isarco werd in 1994 bij de fokker Harrie van Katwijk geboren uit de merrie Beauty (Condor ox x Blue Diamond ox x New Forest merrie v. Ruimzicht’s Fantast). Als veulen kreeg Isarco een 1e premie en werd als tweede geplaatst op de keuring in St. Oedenrode. In het najaar is hij via de handel op de jaarmarkt in Wijchen aangeboden en eigendom gekomen van Wil van Vlijmen, die hem heeft opgefokt en op de keuring voorstelde.

Carrière

Bij Van Vlijmen is Isarco zijn carrière als goedgekeurde hengst begonnen en hoewel hij later verschillende andere eigenaren heeft gehad, is Van Vlijmen hem altijd blijven volgen. Yutine van Kessel heeft destijds Isarco’s opleiding onder het zadel verzorgd en met haar heeft de ponyhengst zijn eerste successen in de sport behaald. Later is hij ook met succes door verschillende andere ruiters, onder wie Lars Op ’t Hoog, uitgebracht in dressuur en ook in de springsport heeft hij prijzen gewonnen. Uiteindelijk is zijn hoogste sportstand ZZ+40 dressuur en M+7 springen.

Goedgekeurde zonen

Isarco heeft in Icoon (mv. Apollo van Heel ox) en Ilias prest.sport (mv. Gomel ox) twee goedgekeurde zonen. Maar in de fokkerij zet hij zich vooral duidelijk door via zijn dochters.

Dochters

Zo is dochter Buur’s Bo Jangles (mv. Eagle) de moeder van de goedgekeurde ponyhengst Fergie (v. First Stayershof Ramzi H) en de keurmerrie Esperanza (v. Viva la Bam). Esperanza is op haar beurt moeder van o.a. de succesvolle merrie Futuro elite, röntgen, prest.sport (v. King Stayerhof’s Jango).

Van dochter Maartje van de Steegeind keur, pref., prest-sport (mv. Kooihûster Teake) is in maart jl. de zoon D’Michael H2K aangewezen. Dochter Imagine van de Beekerheide prest.fok (mv. El Khafif ox) heeft drie nakomelingen en die zijn alle drie prestatie-sport.

Dochter Imara van de Beekerheide pref., prest.fok (mv. Kooihûster Folkert) is de moeder van o.a. de EK-ponyhengst Oscar van de Beekerheide (v. Orchid’s Floris) en de aangewezen hengst Nashville van de Beekerheide (v. Neptune van de Beekerheide).

Ook het vermelden waard zijn de vijf Isarco-kinderen uit de merrie Purkadanz ster, prest.fok (King Kadanz x Nagasaki ox), volle broers en zusters dus die allemaal het prestatie-sport predicaat hebben verdiend.

Tot hoge leeftijd in dekdienst

Isarco is tot op hoge leeftijd actief gebleven in de dekdienst. Zijn laatste jaren heeft hij doorgebracht en gedekt op de paardenmelkerij en zorgboerderij Burgthoeve in Oijen. Bij het NRPS zijn 155 rechtstreekse nakomelingen geregistreerd. Zijn jongste geregistreerde nakomelingen zijn van 2023.

Bron: NRPS