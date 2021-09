Ponyhengst Knock Out niet verkocht, eigenaar wist van niks

Onlangs verscheen op deze site een bericht over de verkoop van de NRPS-hengst Knock Out (v. Krimh) naar Frankrijk. Gebleken is dat dit artikel is gebaseerd op onjuiste informatie. De hengst staat gewoon bij zijn eigenaar, de familie Driessen uit Esch, in de wei.

Knock Out was in 2011 al een zeer succesvolle pony, die met Robin Breunis aan drie EK’s had deelgenomen. Toen Knock Out vervolgens te koop kwam, bestond er vanuit het buitenland veel belangstelling voor de hengst. De familie Driessen kon echter eigenaar worden, onder voorwaarde dat de pony nooit zou worden verkocht. Deze voorwaarde werd uitdrukkelijk gesteld door Robin’s moeder Carrie Breunis, die leed aan een ongeneeslijke ziekte en enkele weken later is overleden.

Bronzen teammedaille

Ook met Levi Driessen was Knock Out zeer succesvol. In 2012 behaalde het duo de bronzen teammedaille op het EK eventing, ze werden Nederlands kampioen in de klasse M springen, wonnen op Indoor Brabant de klasse Z en eindigden in 2014 individueel als 8ste op het EK eventing in Ierland.

Pensioen

“In 2018 hebben we besloten dat Knock Out terug zou gaan naar Henk Breunis om van zijn pensioen te genieten en eventueel wat merries te dekken”, vertelt Levi’s vader Bart Driessen. “Maar gezien de historie uiteraard wel onder handhaving van de voorwaarde dat hij niet verkocht zou worden en dat wij eigenaar bleven.”

Zeer verbaasd

De familie Driessen was dan ook zeer verbaasd toen zij onlangs op Horses.nl het bericht lazen dat Knock Out als dekhengst naar Frankrijk was gekocht. Hengstenhouder Robin Zwartjens en commissionair Bas Smit handelden bij de verkoop van Knock Out in opdracht van Henk Breunis, de weduwnaar van Carrie Breunis. Zwartjens en Smit verkeerden in de veronderstelling dat Breunis eigenaar was.

Goed adres

Breunis zelf bestrijdt dat hij opdracht tot verkoop van Knock Out heeft gegeven. “Het ging mij erom dat Knock Out niet verloren ging voor de Nederlandse fokkerij. Daarom heb ik hem eerst bij Jan Boeve ter dekking gesteld. Maar daar kon hij de kost niet verdienen. Toen heb ik het bij Robin Zwartjens geprobeerd. Maar dat wilde ook niet. Het was een kwestie van kosten en baten en de kosten waren gewoon te hoog. Toen heb ik tegen Robin Zwartjens gezegd dat hij er een goed adres voor moest zoeken.

Breunis erkent dat de familie Driessen altijd eigenaar van Knock Out is gebleven. En dat hij de familie Driessen niet heeft geïnformeerd over het aanstaande vertrek van Knock Out naar Frankrijk. “Ik heb hem ook niet geïnformeerd toen Knock Out naar Boeve en Zwartjens ging.”

Netjes opgelost

Maar Bas Smit bevestigt dat Breunis zich als eigenaar voordeed. Smit: “Gelukkig is alles netjes opgelost, het geld is weer teruggestort. Het is een vervelende situatie, vooral voor de Franse mevrouw die zich erg op de komst Knock Out verheugde. En hij zou daar in Frankrijk als dekhengst ook goed tot zijn recht zijn gekomen.”

Bron: Horses.nl