Populaire Schockemöhle-hengst Chacoon Blue (16) overleden

Rick Helmink
Pedigrees by HorseTelex
Populaire Schockemöhle-hengst Chacoon Blue (16) overleden featured image
Chacoon Blue Foto: Schockemöhle
Door Rick Helmink

De populaire Schockemöhle-hengst Chacoon Blue (Chacco-Blue x Cartoon) is overleden. De schimmelhengst die dik over de 3.000 nakomelingen op de wereld zette, is meermaals geopereerd aan koliek en heeft de afgelopen jaren ook niet meer gedekt. In 2024 en dit jaar was hij alleen beschikbaar met diepvriessperma. Onlangs moest besloten worden om de hengst in te laten slapen omdat hij hoefbevangen was geworden en daarmee is Chacoon Blue net zoals zijn vader te vroeg overleden.

