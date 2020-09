Populaire vijfjarige hengst Classic Orange Z overleden

De populaire vijfjarige hengst Classic Orange Z (Cornet Obolensky uit volle zus Coupe de Coeur) van Stoeterij Zangersheide is overleden. De hengst overleed vorige week aan de gevolgen van een liesbreuk.

Classic Orange Z werd op driejarige leeftijd aangekocht van Patrick De Roeck en ontpopte zich op Stoeterij Zangersheide tot één van de meest populaire jonge dekhengsten.

Belofte voor de toekomst

“Als zoon van Cornet Obolensky uit de volle zus van Coupe de Coeur had hij ook een bijzonder sterke pedigree achter zich. Het was een complete sport- en dekhengst en absolute belofte voor de toekomst hetgeen het verlies groot maakt”, schrijft Stoeterij Zangersheide.

“In de afgelopen seizoenen overtuigde de zwartbruine hengst zeer veel fokkers van zijn kwaliteiten en dat resulteerde in opmerkelijke veulens. Uit zijn eerste jaargang ontstond meteen de kampioen van het Z-Festival, Carinjo vd Holstenhoeve Z, een veulen dat later in het seizoen via de Quality Auction verkocht werd aan de hengstenstal van Paul Schockemöhle.”

Bron: Zangersheide/Horses.nl