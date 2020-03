Preferente Vivaldi verhuurd aan Blue Hors

De 18-jarige preferente KWPN-hengst Vivaldi (v. Krack C) is verhuurd aan Stoeterij Blue Hors voor dit seizoen en staat al in Denemarken. Onlangs kochten Joop van Uytert en Ad Valk het deel van Vivaldi dat in handen was van Ton Kies terug en nu deed de mogelijkheid zich voor om een deal te maken met Stoeterij Blue Hors. De Deense stoeterij is ontzettend blij dat ze de topvererver op stal hebben kunnen krijgen.

“We zijn ontzettend blij dat het ons gelukt is om een internationaal gevraagde topvererver te huren”, zegt Martin Klavsen, fokkerijchef op Stoeterij Blue Hors. Met Vivaldi heeft Blue Hors een internationale topvererver terug op stal, nadat in januari van dit jaar Blue Hors-boegbeeld Don Schufro overleed. Vivaldi staat op plaats 9 van de WBFSH-ranking en op plaats 18 van de HorseTelex Results Ranking.

Levensloop

Vivaldi (Krack C x Jazz x Ulft x Duc de Normandie) werd in 2002 geboren bij Antoon Versantvoort, die hem vervolgens zelf voorstelde op de eerste bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring 2004/2005. Daar ontdekten Joop van Uytert en Ad Valk de hengst en in Den Bosch haalt Vivaldi de kampioensring. Daar wordt hij uiteindelijk derde. In het najaarsonderzoek in 2005 wordt Vivaldi geplaatst als tweede dressuurhengst (met onder andere een 9 voor de galop) en daar valt zijn werkwillige karakter op: “Vivaldi is een eerlijke en betrouwbare hengst met een zeer goed karakter. De hengst heeft veel bereidheid tot werken en laat zich goed bewerken”, valt te lezen in de verrichtingsrapportage. In 2007 wint hij de Pavo Cup met 100 punten in de finale van Carl Hester en Seth Boschman en later wint hij ook de hengstencompetitie in de klasse Z onder Hans-Peter Minderhoud, die hem later ook succesvol op Lichte Tour-niveau uitbrengt.

Grand Prix

De Grand Prix haalde hij zelf nooit, maar zijn nakomelingen wel. Op dit moment maken onder andere Desperado van Emmelie Scholtens en Dream Boy van Hans Peter Minderhoud internationaal de blits.

Bron: Horses.nl