Premiehengst Escaneno na positieve dopingtest opnieuw goedgekeurd

Op de Westfaalse keuring in november vorig jaar werd Escaneno (Escamillo x Veneno) goedgekeurd en geprimeerd. Maar na een positieve dopingtest moest de hengst zijn deklicentie inleveren. Na het verstrijken van de termijn van drie maanden (de procedure in dergelijke gevallen), werd Escaneno opnieuw gekeurd door de hengstenkeuringscommissie van Westfalen en kreeg zijn licentie weer terug.

De hengst van fokker Tobias Schult en mede-eigenaar Klosterhof Medingen werd bij de herkeuring klinisch onderzocht en de controle op medicatie leverde geen bijzondere bevindingen op. Zodoende kreeg Escaneno een positief oordeel.

Hannover

In de periode dat Escaneno zijn Westfaalse dekbrevet kwijt was, werd hij voorgesteld in Hannover. Op de januari-keuring van het Hannoveraner Verband werd hij toegelaten tot de fokkerij.

Bron: Horses.nl