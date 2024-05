Premiehengst Golden Star G verkocht

De vijfjarige Golden Star G (Golden Grey NRW x Manchester United) van Servé Frantzen is verkocht. Nieuwe eigenaar van de bij het NRPS en in Mecklenburg goedgekeurde ponyhengst is Windhorse Dressage B.V. Golden Star G zal worden uitgebracht door de 12-jarige Florence Wind met als doel de internationale ponydressuursport.

Bij het NRPS slaagde Golden Star G in 2023 met 85,67 punten. In Mecklenburg Vorpommern werd Golden Star G in 2021 reservekampioen en gehuldigd als premiehengst. Verder is Golden Star G als Duitse rijpony erkend door het Rheinisches Pferdestammbuch. Naast zijn bewegingen en kleur viel Golden Star G ook op door zijn werkwillige en kindvriendelijke karakter.

Aanwinst voor fokkerij

Golden Star G is gefokt door de Duitse Ausbildungsstal Glaubitt in Kalbe en was tot voor kort in eigendom van Servé Frantzen. “Wij zijn ontzettend blij met deze aanwinst voor onze fokkerij en kijken uit naar de toekomst”, aldus nieuwe eigenaar familie Wind.

Sport zoveel mogelijk voorrang

“We zijn voornemens Golden Star G beschikbaar te houden voor de dekdienst. Uiteraard zal de sport de komende jaren wel zo veel mogelijk voorrang krijgen. Daarbij hebben we profijt van de geweldige basisopleiding van de pony door onder andere Michelle Vacquier. Onze speciale dank gaat uit naar Servé Frantzen, die het ons gegund heeft om de pony aan te kopen zodat de pony voor Nederland kan worden behouden.”

Florence Wind

Op de palmares van nieuwe amazone Florence Wind staat onder andere zeven keer Drents regiokampioene en Nederlands reservekampioene.