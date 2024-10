Premiehengst Livaldon (14) overleden

Op slechts 14-jarige leeftijd is Livaldon (Vivaldi x Donnerhall) overleden. De zoon van de preferente Vivaldi kreeg vorige week koliek en werd geopereerd. Dat mocht helaas niet baten waarop besloten werd de Hannoveraanse premiehengst in te laten slapen.

Livaldon werd op de Hannoveraanse keuring van 2012 geprimeerd en voor 260.000 euro verkocht aan Ferdinand Poll en Landgestüt Celle. Later dat jaar kreeg de hengst ook een dekbrevet in Oldenburg. Livaldon bracht meerdere goedgekeurde zonen waaronder La Vie (mv. Scolari, internationaal Lichte Tour met Therese Nilshagen) en Life Time FRH (mv. Fürstenball) die met Charlott-Marie Schürmann dit jaar op het WK Jonge Paarden kampioen werd bij de zevenjarigen.

Pijn in hart

“De beste gaan vaak eerst en zodoende hebben we gisteren met pijn in het hart afscheid moeten nemen van onze geliefde hengst Livaldon. Vorige week onderging hij een ernstige koliekoperatie, waarvan hij helaas niet meer hersteld is. Om hem verder lijden te besparen hebben we hem in laten slapen”, meldt Landgestüt Celle over Livaldon die tot en met de nationale Lichte Tour werd uitgebracht. “We zullen Livaldon heel erg missen op Landgestüt Celle maar hij zal in de fokkerij en de sport doorleven met zijn nakomelingen.”

Bron: Horses.nl