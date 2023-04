Premiehengst Olaf goedgekeurd bij het KWPN

Afgelopen januari werd Olaf al onder de naam Happy Olaf goedgekeurd bij het NRPS. Nu afgelopen zaterdag heeft ook het KWPN Olaf, dit keer onder de naam Olaf Official, zijn dekbrevet toegewezen. Met mooie cijfers voor onder andere de stap (9), draf (8) en galop (8,5) werd hij ook als beste van zijn jaargang beoordeeld en dus uitgeroepen tot verrichtingskampioen van het KWPN.

Premiehengst Olaf is een zoon van Henkie, die op Prix St. Georges niveau uitgebracht wordt door Adelinde Cornelissen. Henkie is een zoon van de Preferente Gelderse vererver Alexandro P. De moeder van Olaf is Diamant, een ster voorlopig keur merrie van Sirius. Haar grootmoeder is Verona, een ster preferente merrie van Gelderse Keur-hengst Elegant.

De KWPN-keuringscommissie is zeer te spreken over Olaf, zij vinden hem een eerlijke, betrouwbare, werklustige hengst met een goede tot zeer goede instelling en een goede looplust. Als fok- en aanparingsadvies gaven zij het volgende: Olaf kan de stap verbeteren. In draf en galop kan Olaf Official kracht en balans toevoegen, alsmede een goede bewegingstechniek. Merries dienen bij voorkeur langgelijnd te zijn. Verder is het een betrouwbare hengst, makkelijk in de omgang en rustig op stal.

Olaf is in eigendom van Daniel Mosterdijk uit Oud Gastel. Hier staat hij ook ter dekking. Daniel over Olaf: “Olaf is een zeer betrouwbare hengst waar wij op stal veel plezier aan beleven. Hij wil elke dag voor je werken! Verder beschikt hij over zeer goede basis gangen. Naar onze mening kan Olaf met deze basis aan gangen en instelling zeer ver komen in de sport en fokkerij.”

Het dekgeld bedraagt €1.000,- ex btw/verzendkosten/afdracht. Informatie over deze hengst, de keuringsrapporten, het WFFS-rapport, de (rug)foto’s en video’s zijn te vinden op www.olafbestellen.nl. Hier kan tevens middels het bestelformulier een dekking besteld worden.

