Premiehengst Oneofakind OM naar Ingrid Klimke

Ingrid Klimke heeft een nieuw paard onder het zadel. Dat is de bij het SWB goedgekeurde en geprimeerde Oneofakind OM (Total Hope OLD x Blue Hors Zack). De zevenjarige hengst is in Zweden de eerste goedgekeurde zoon van Grand Prix-hengst Total Hope OLD (v. Totilas).

Oneofakind OM is door fokker en eigenaar Oneinamillion Horses van Sara Pennanen ondergebracht bij Ingrid Klimke. “Ingrid heeft hem nu een maand op stal en gereden. Ze is niet alleen heel tevreden over zijn talent en rijdbaarheid maar ook over zijn opleiding die de laatste jaren is gedaan door Martin Umaerus in Zweden”, aldus Oneinamillion Horses. “Ingrid is een geweldige paardenvrouw met magie in haar handen. We zijn heel enthousiast over deze samenwerking en om Oneofakind OM en Ingrid samen te zien in de dressuurring.”

Kampioenschappen

Op de Zweedse kampioenschappen voor jonge paarden werd Oneofakind OM als vierjarige derde, als vijfjarige zevende en als zesjarige vijfde. Daarnaast won hij tweede keer de SWB Stallion Trophy: als driejarige en als vijfjarige. Als vierjarige werd hij derde.

