Reesink haalt Floriscount OLD naar Nederland: ‘Een stempelhengst die past in de KWPN fokkerij’

Eugène Reesink heeft de 20-jarige Oldenburger hengst Floriscount OLD (Florencio I x Donnerhall) naar Nederland gehaald. Graaf Clemens von Merveldt, fokker en eigenaar van de hengst, voelt zich vereerd dat een Nederlands station interesse in hem heeft en denkt bovendien dat hij goed in de Nederlandse fokkerij past: "Hij is een stempelhengst: je herkent zijn nafok duidelijk. Daarnaast vererft hij drie goede gangen: stap, draf en galop en het belangrijkste: hij maakt rijpaarden, paarden waar zowel de amateur als de professional mee overweg kan. Ik denk dat dat eigenschappen zijn die goed bij de KWPN-fokkerij passen en zijn zoon Ferguson heeft ook al laten zien dat het goed past in Nederland."

Dat laatste was voor Eugène Reesink ook een belangrijke reden om bij Von Merveldt een verzoek te doen de hengst te pachten voor het dekseizoen 2025: “Wij zijn natuurlijk nog een jong dekstation en hebben een heel stel jonge hengsten, de oudste hengst die we hebben is McLaren. Iets dat we niet hadden – en waar bij de fokkers zeker vraag naar is – is een oudere stempelhengst die zich bewezen heeft in de fokkerij. Ferguson heeft laten zien dat hij heel goed past op de Nederlandse merriestapel en die hengst is helaas te vroeg overleden. Daarom hebben we in die richting gezocht en we zijn familie Von Merveldt heel dankbaar dat Floriscount dit jaar bij ons mag dekken.”

“Los daarvan hebben wij vader Florencio natuurlijk ook gehad en blijft dat voor mij ook bloed waar ik nog altijd wat mee heb.”

Extra kansen

Op zijn beurt voelt Graaf Von Merveldt zich vereerd dat Reesink zich bij hem meldde met de vraag naar Floriscount. “Ik zie dit als een kans voor de hengst om op 20-jarige leeftijd nog weer een extra boost te krijgen in de fokkerij. Floriscount is mijn ‘once in a lifetime-paard’ en wil graag dat hij alle kansen krijgt die hij verdient. Daarbij is hij als 20-jarige ook nog topfit: bij wijze van spreke zou je hem morgen nog een Grand Prix-proef kunnen laten lopen en alleen al om die reden vind ik het belangrijk dat hij nog kansen krijgt. De hardheid en de gezondheid van dressuurpaarden is een gebied dat aandacht verdient en daaraan kan Floriscount bijdragen.”

Familie von Merveldt met Floriscount, rechts Graaf Clemens von Merveldt Foto: Kiki Beelitz

Floriscount stond het grootste deel van zijn leven ter dekking bij familie Böckmann en het Landgestüt Celle. Het laatste jaar stond hij ter dekking in Denemarken en daar dekte hij vorig jaar rond de 70 merries. “Ook op dat punt is hij nog fit zat”, zegt Von Merveldt.

Dat er bij de Nederlandse fokkers interesse is in Floriscount merkte Von Merveldt al langer: “Er zijn al best wat Nederlandse fokkers die hem gebruikt hebben, daarnaast was er natuurlijk het succes van Ferguson en vorig jaar op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden viel onze merrie Füchtels Highlight (Floriscount x Damon Hill, red.) bij heel veel Nederlanders in de smaak.”

Stempelhengst

Von Merveldt, die Floriscount zelf fokte uit de aangekochte merrie Arkona (Donnerhall x Walldorf I x Tin Rocco xx), noemt Floriscount een stempelhengst. “Een stempelhengst is voor mij een hengst waarvan je de nafok direct herkent, Floriscount is zo’n hengst. Ik pik ze er altijd zo uit. Hij geeft mooie, grootramige types met mooie halzen waarbij moedersvader Donnerhall duidelijk doorkomt. Daarbij heeft hij een zeer goede moeder die echt fokvast was: ze heeft vier Grand Prix-paarden gegeven en drie goedgekeurde hengsten.”

Floriscount onder zijn opleider Oliver Oelrich Foto: Kiki Beelitz / Gut Füchtel

Floriscount, die na zijn opleiding onder Oliver Oelrich onder Von Merveldts dochter Patricia tot en met de Zware Tour liep, is één van de vier Grand Prix-paarden uit Arkona. “Floriscount liep zelf op het hoogste niveau, waarbij we er toen hij zo 12-13 jaar was voor hebben gekozen om hem volledig in de fokkerij in te zetten. Mijn dochter kan goed rijden, maar ze is wel een amateur en daarom hebben we gekozen om het internationale traject niet in te zetten.”

Drie van Floriscounts broers liepen wel internationaal Grand Prix: het gaat daarbij om twee volle broers (de goedgekeurde hengst Florimax en de ruin Flirt en de halfbroer Bardolino v. Bordeaux). “En dat zijn ook deels paarden die de Grand Prix gehaald hebben door alle klassen te doorlopen met een amateurruiter.”

Echte rijpaarden

Dat is volgens Von Merveldt een belangrijke eigenschap die Floriscount doorgeeft: “Hij brengt echte rijpaarden, paarden waarmee zowel de amateur als de professional overweg kan en dat is ook iets dat ik belangrijk vind. De meeste paarden die we fokken, komen immers bij amateurs terecht.”

Drie goede gangen

Daarnaast noemt Von Merveldt het geven van drie goede gangen een eigenschap die Floriscount meegeeft. “Stap, draf en galop.”

Moedersvader

Tenslotte is er iets dat pas de laatste jaren steeds meer duidelijk is geworden. “Floriscount is voor mij echt een merriemaker. Dat bleek al uit het feit dat hij meer dan 120 premiemerries heeft gegeven, maar nu vallen ook steeds meer paarden uit Floriscount-merries op.”

Merries met bloed

Volgens Von Merveldt past Floriscount, omdat hij zo stempelt, bij veel verschillende merries. “Hij past goed bij merries met bloed en heeft het in Hannover goed gedaan met bijvoorbeeld Laries Crusador-merries, maar daarnaast heeft hij het ook heel goed gedaan met merries van Donnerhall-zonen of -kleinzonen. Al met al denk ik dat het beste past bij merries met bloed en go en daarom denk ik ook dat hij goed zal doen in Nederland.”

Hengstenshow

De 20-jarige Floriscount zal op 22 maart 2025 te zien zijn op de hengstenshow van Reesink Horses in Eibergen, waar uiteraard ook hengsten als McLaren, Mauro Turfhorst, Red Viper en de Westfaalse kampioen Vuelta van de partij zijn.