Reesink krijgt In Style-zoon goedgekeurd in Oldenburg

In de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring ging Nero (In Style x Oscar) er vorige week uit maar de hengst van Eugène Reesink in nu goedgekeurd in Oldenburg. De zoon van In Style vertrekt naar Duitsland waar hij voor de komende jaren op het Hengststation René Tebbel ter dekking komt.

De door T.B. Hassink uit Zeewolde Nero komt uit de tweede jaargang van de hengst In Style (Eye Catcher x Lorentin I) die twee jaar deelnam aan het WK voor jonge dressuurpaarden. De moeder van Nero is de preferente stermerrie Efra (Oscar x Jazz) en komt uit een predikaatrijke stam. De lijn gaat terug naar Surante (v. Pantheon xx) die een halfzusje was van de KWPN-hengsten Kristal en Largo.

Bron: Horses.nl/Reesink