Reesink verkoopt KWPN-hengst Kaiman

Eugene Reesink heeft de KWPN-hengst Kaiman (Dark Pleasure x Gribaldi) verkocht aan Iron Spring Farms in de Verenigde Staten. De inmiddels zesjarige kampioensringhengst werd gereden door Dinja van Liere en zij mag hem van de nieuwe eigenaren blijven rijden.

De door J.A. and B. Naber uit Vredenheim gefokte Kaiman liep op de KWPN Hengstenkeuring van 2018 in de kampioensring, toen in eigendom van M. Heilig uit Oude Niedorp. Vervolgens kwam hij in handen van Eugene Reesink en Jan Pieter Dalsem. Nadat Kaiman eerder naar huis werd gestuurd uit het verrichtingsonderzoek slaagde hij in 2020, toen als vrijwillige deelnemer, met 84 punten. Dat waren de op twee na hoogste punten. Hij kreeg allemaal 8,5-en en een 8.

VSN en WK-traject

In zijn sportieve loopbaan werd Kaiman onder andere gedeeld vierde in de finale van de VSN Trofee en nam hij deel aan het selectietraject voor het WK Jonge Dressuurpaarden.

Goed gevoel

“Kaiman geeft een heel fijn gevoel onder het zadel”, vertelt Dinja van Liere. “Hij is heel lief en altijd gefocust op zijn ruiter. Ik denk dat de galop zijn beste gang is en hij springt al hele mooie wissels.”

Bron: Horses.nl