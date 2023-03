Regerend Wereldbekerwinnaar Chaplin weer ter dekking bij Nijhof

Chaplin (Verdi x Concorde), die vorig jaar met Martin Fuchs in Leipzig de Wereldbekerfinale won, staat dit dekseizoen weer ter dekking bij Team Nijhof. De door G. Knoop gefokte hengst, die in 2021 werd erkend door het KWPN, stond in 2021 ook al ter dekking in Geesteren.

De hengst heeft een indrukwekkende sportcarrière achter de rug en zijn laatste wapenfeit is de winst in de Wereldbekerfinale in Leipzig (2022). Verder won hij onder andere de Wereldbekerkwalificatie in Lyon (2021) en meerdere GCT-Grote Prijzen.

Bron: Persbericht