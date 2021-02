Reinie Tewis haalt Ci Ci Senjor ASK naar Nederland

Reinie Tewis biedt dit jaar de Deense kampioenshengst Ci Ci Senjor ASK (Cassini I x Contender x Lord x Landgraf I) aan. De schimmelhengst, die zelf succesvol was tot en met 1,60m.-niveau in de sport, valt ook op met zijn nafok. Uit zijn relatief kleine Deense jaargangen springen al meer 20 nakomelingen in de internationale sport.

“Ik was al wel langer bezig met deze hengst”, vertelt Tewis. “Maar hij was door Stutteri ASK de afgelopen jaren nog verhuurd aan een stal in Zweden. Daar kwam hij het afgelopen dekseizoen vrij en zo heb ik hem nu naar Nederland kunnen halen.”

Tewis kende de hengst nog van de Holsteiner keuring en zag al eerder dat hij goede dingen deed in Denemarken. “Een positieve vererver.”

Veilingtopper en DWB-kampioen

Ci Ci Senjor ASK is een Holsteiner hengst uit stam 5421 die als 2,5-jarige werd goedgekeurd op de Holsteiner keuring 2008. Daar werd hij met een prijs van 270.000 euro de topper van de veiling. Nieuwe eigenaar Stoeterij ASK stelde hem in 2009 in Denemarken ook voor op de keuring en in de Deense 35-dagentest, waarin hij tweede werd met 853 punten (o.a. acht 9’s en een 10). Het jaar daarop (2010) werd hij kampioen op de DWB keuring.

Meer dan tien procent internationaal

De Deense fokkerij, en al helemaal de Deense springpaardenfokkerij, is klein. Per jaar worden er een paar honderd springgefokte veulens DWB-geregistreerd. In totaal bracht Ci Ci Senjor ASK volgens de Deense database 173 nakomelingen. Inmiddels liepen meer dan 20 van zijn nakomelingen in de internationale sport.

Beste 10

Volgens de HorseTelex Results Ranking hoort Ci Ci Senjor met zijn nafok tot de beste tien hengsten als deze berekend wordt vanaf februari 2017 tot februari 2021 met een maximum leeftijd van elf jaar (zo oud zijn de oudste Ci Ci Senjors).

Zijn dochter Cicci BJN (mv. Tornesch) was de afgelopen maanden in Opglabbeek in vijf CSI2* Grote Prijzen vier keer geplaatst (twee keer derde, een keer vijfde en een keer tiende).

