René Tebbel spreekt zich fel uit tegen testen jonge hengsten

Springruiter, -trainer en hengstenhouder René Tebbel heeft zich op zijn eigen website fel uitgesproken tegen het testen van jonge hengsten. Volgens hem brengt de hele 'testerij' niks, is het een enorme belasting voor jonge paarden en zegt het ook niks over de daadwerkelijke aanleg van een paard. Hij stelt voor om de hengstenkeuringen in Duitsland van het najaar naar het voorjaar te verplaatsen, de hengsten dan gewoon een jaar te laten dekken en de nafok te beoordelen. "Ik geloof dat de rest allemaal vanzelf gaat."

Volgens Tebbel is er een alleen een keuring nodig, waar wordt beoordeeld welke hengsten wat kunnen toevoegen aan de fokkerij, en verder niks. “Als een fokker nafok van een bepaalde hengst ziet die niet goed genoeg is, zal hij niet bij die hengst dekken.”

Twee wedstrijden

Volgens Tebbel zouden twee kleine wedstrijden op vierjarige leeftijd voldoende zijn bij wijze van test. “Als een hengst dan bijvoorbeeld een blessure heeft, zou je nog kunnen besluiten om deze hengsten alsnog een test te laten lopen.”

Discussie

Tebbel zwengelt de discussie aan omdat hij denkt dat het huidige systeem te belastend is voor jonge paarden. “Deze voorstellen zijn maar gedachtes, maar één ding is voor mij zeker: onze hengsten worden veel te vroeg getest en dat gaat ten koste van hun gezondheid en de tijd om er rustig in te groeien. Bovendien is het huidige testsysteem ook helemaal niet zinvol en voorspellend over de sportaanleg van een paard. Zelden zegt het echt iets over wat een paard in zich heeft.”

Meerdere hengsten in de test

Tebbel, naast springruiter en -trainer, inmiddels ook al vele jaren hengstenhouder had dit voorjaar weer verschillende hengsten in de test. “Deze hengsten hebben een goede test gelopen, goede punten gekregen en ik vind dat de teststations goed werk hebben geleverd. Ik heb altijd het gevoel gehad dat de hengsten goed verzorgd en gereden zijn.” Tebbel zwengelt de discussie dus niet aan omdat hij ontevreden is, maar omdat hij ziet dat het eenvoudigweg teveel is voor de jonge hengsten. “Het testen zorgt in combinatie met de keuring op 2,5-jarige leeftijd voor een enorme belasting, staat ver af van goed omgaan met dierenwelzijn en echt horsemanship.”

Bron: website Rene Tebbel