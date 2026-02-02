Reservekampioen Vamos Junior naar Van Olst Horses: ‘Hij sluit goed aan bij onze fokkerij’

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Reservekampioen cat.nr 531 Vamos Junior (Vitalis x Hotline x Sandro Hit, volle broer Vamos Amigos). Foto: Horses.nl/Melanie Brevink-van Dijk
Door Savannah Pieters

De kersverse reservekampioen van de KWPN Hengstenkeuring, Vamos Junior (Vitalis x Blue Hors Hotline), maakt vertrekt naar Van Olst Horses. De hengst, eigendom van de Tsjechische eigenaresse Clara van Geet, is de volle broer van Vamos Amigos (Cathrine Laudrup-Dufour, Annabella Pidgley). Komend dekseizoen zal Vamos Junior beschikbaar zijn voor de fokkerij op het hengstenstation van Gertjan en Anne van Olst, waar hij tevens wordt voorbereid op het verrichtingsonderzoek.


