Rock Forever NRW ingeslapen op 20-jarige leeftijd

De Westfaalse hengst Rock Forever NRW (Rockwell x Landstreicher) is op twintigjarige leeftijd ingeslapen. Dat heeft familie Holkenbrink, waar Rock Forever zijn leven lang stond, bekend gemaakt. "Bedroefd, maar tegelijkertijd dankbaar nemen we afscheid van onze bewezen en geliefde vererver Rock Forever", aldus Holkenbrink op social media.

Rock Forever, die net over de Duitse grens bij Enschede in Gronau werd geboren bij Heinz en Maria Könemann, was samen met Franziskus dé hengst van Hengstation Holkenbrink. Hij werd op de Westfaalse hengstenkeuring in 2005 onderhands door Holkenbrink gekocht van zijn fokkers en bleef zijn hele leven daar.

Rock Forever, diens vader Rockwell ook al bij Holkenbrink stond, won als jong paard onder Oliver Oelrich meerdere medailles op de Bundeschampionate en haalde de finale van de Nürnberger Burg-Pokal. Daarna nam Sophie Holkenbrink plaats in het zadel, die hem nationaal tot en met Grand Prix-niveau uitbracht en internationaal in de U25 Grand Prix.

Bron: Horses.nl