Rodrigo Pessoa over Baloubet du Rouet: ‘Ik was verbluft’

Het was zeker geen liefde op het eerste gezicht toen Rodrigo Pessoa voor het eerst Baloubet du Rouet (Galoubet A x Starter) zag. "Toen ik Baloubet uit de vrachtwagen zag komen dacht ik bij mezelf: "wat is dat ding in hemelsnaam?", vertelt Rodrigo Pessoa. Dat ding bleek later één van s'werelds beste springpaarden te zijn.

Pessoa vertelt in het tijdschrift Annuaire Monneron: “Baloubet was slungelig en ongecoördineerd. We hebben hem laten springen, maar niet meer, hij was te groen. De volgende dag, om ons geweten te zuiveren, hebben we hem nog eens bekeken. Eerlijk gezegd deed ik dat omdat mijn vader erop stond. Ik was verbluft. Alle fouten die hij de dag ervoor had gemaakt, waren verdwenen. Alsof hij de hele nacht had nagedacht over die fouten en de antwoorden had gevonden. Echt ongelofelijk. Een hele ongebruikelijke intelligentie, iets wat ik graag zie bij springpaarden.”

Goudmijn in handen

Baloubet du Rouet is opgegroeid in de weiden van Normandie bij zijn fokker, Louis Fardin. In de jaren zestig na het overnemen van zijn vaders boerderij begon Fardin met het fokken van sportpaarden. Met zijn eerste poging bleek hij gelijk een goudmijn in handen te hebben. De merrie waar het succesverhaal begon heette Perle de Norval, uit de bekende volbloed Rantzau. Gekruist met Bel Avenir bracht Perle de Norval een merrieveulen genaamd Badine. In totaal heeft Badine 20 veulens gebracht. Het bleken goede fokmerries en sportpaarden, maar haar plaats in de geschiedenis berust bij haar dochter, Mésange de Rouet, moeder van Baloubet du Rouet.

Twee keer Rantzau xx

Mesange du Rouet is uit de Rantzau-zoon Starter, wat lijnenteelt geeft op Rantzau. Ondertussen was Louis Fardin ook aandeelhouder geworden in de hengst Galoubet A en dekte Mesange du Rouet met deze hengst. In 1989 werd Baloubet du Rouet op de wereld gezet. Toen hij drie jaar oud was, werd Baloubet verkocht aan het Portugese echtpaar Nicole en Diego Coutinho Pereira, en zij stuurden hem naar hun vriend Nelson Pessoa.

Fenomenale carrière

Net als zijn vader, Galoubet, was Baloubet du Rouet in eerste instantie een talent in de wedstrijdring. Nelson Pessoa bracht Baloubet uit op de Franse hengstencompetitie voor jonge paarden en won de 7-jarige hengstentest in Fontainebleau in 1997 voordat hij hem langzaam in de internationale competities liet meelopen. Toen Baloubet negen was, besloot Nelson de hengst aan zijn zoon Rodrigo te geven. Slechts een jaar later wonnen Rodrigo en Baloubet in Göteborg, Parijs Bercy, Falsterbo en Donaueschingen en begonnen zo aan hun fenomenale carrière. Baloubet du Rouet vestigde een record dat onwaarschijnlijk zal worden overtroffen door drie Wereldbekerfinales op rij te winnen, 1998, 1999, 2000, en miste net een vierde overwinning in 2001. In 2004 hadden Pessoa en Baloubet opnieuw een zeer succesvol jaar. Ze wonnen al de Grand Prix in Bordeaux, Genève en Parijs Bercy voordat ze de gouden medaille op de Olympische Spelen in Athene op hun naam schreven. In 2008 ging Baloubet du Rouet met pensioen en werd volop gebruikt voor de fokkerij.

Bovenaan de WBFSH-ranglijst

Als dekhengst strekt de invloed van Baloubet zich uit over heel Europa. Hij is goedgekeurd in de stamboeken van Selle Français, BWP, Holsteiner en Hannoveraner. In 2012 stond hij bovenaan de WBFSH-ranglijst voor dekhengsten. Tot zijn meest succesvolle nakomelingen behoren: Chaman (mv. I Love You), met Ludger Beerbaum winnaar van de GP van Aachen, Göteborg, Paris, Zurich en Basel. Bubalu VDL (mv. Nimmerdor), met Jur Vrieling heeft Bubalu deelgenomen aan het WK in Lexington, de Olypische spelen in London en de Europese kampioenschappen in Herning. Andere GP-nakomelingen van Baloubet du Rouet zijn Southwind VDL, Palloubet d’Halong, Bonne Chance CW, Querlybet Hero en nog vele andere. Op 28-jarige leeftijd is Baloubet du Rouet overleden maar zijn invloed is vandaag de dag nog altijd vaak terug te zien op het hoogste niveau via zijn nakomelingen.

Bron: Thehorsemagazine