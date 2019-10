Roelof Bril verkoopt KWPN-hengst Invictus: ‘Sportief heel jammer’

Roelof Bril heeft zijn eigenfokte Invictus (El Salvador x Nabab de Reve) verkocht. De zesjarige KWPN-hengst is inmiddels vertrokken naar Groot-Brittannië. Daar gaat hij zijn carrière als sportpaard voortzetten bij Runningwell Stables.

“Ik kreeg een heel goed bod en de jonge springhengsten dekken bijna niks. Dan is de keuze niet zo moeilijk”, vertelt Roelof Bril over de verkoop.

Vaste klant

Nieuwe eigenaar Runningwell Stables kocht eerder dit jaar ook al de KWPN-hengst Key West (Tangelo van de Zuuthoeve x Phin Phin) van Bril. “Daarnaast hebben ze meerdere jonge paarden bij mij gekocht. Dat beviel zo goed dat ze Invictus ook besloten te kopen.”

Meerdere nakomelingen

Bril bracht Invictus dit jaar internationaal uit in de jonge paarden-rubrieken van Vejer de la Frontera, Tubbergen en Zuidwolde. “Sportief is de verkoop heel jammer. Het is zeker een paard dat straks Grote Prijzen gaat lopen”, zegt Bril die zelf meerdere nakomelingen van Invictus heeft. “Daaronder twee goede hengsten voor de hengstenkeuring dit jaar. Dan is het makkelijker om de knoop door te hakken.”

Verrichtingsonderzoek

Invictus doorliep het voorjaarsverrichtingsonderzoek van 2016. Hij werd ingeschreven met 79 punten met onder andere een 8,5 voor vermogen en achten voor reflexen, techniek, instelling en aanleg.

