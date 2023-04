Rom Vermunt krijgt Roman Empire goedgekeurd in Oldenburg

Op een thuiskeuring heeft Roman Empire (Romanov x Sir Sinclair) een dekbrevet gekregen van het Oldenburger Verband. De driejarige hengst van Rom Vermunt is een volle broer van Reesinks Red Viper en wordt opgeleid door Bart Veeze.

Rom Vermunt kocht Roman Empire (bij het KWPN geregistreerd als Pavlov ZL) als veulen van fokker Coen Kerbert uit Enschede. “Roman Empire is heel groot en het reguliere keuringstraject kwam voor hem een beetje te vroeg”, vertelt Rom Vermunt.

Test in Vechta

Het eerste optreden onder het zadel met Bart Veeze is tweede paasdag op de hengstenshow van Stal Brinkman. “Het plan daarna is dat Roman Empire in mei een test gaat lopen in Vechta.”

