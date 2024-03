Roman Empire beste vierjarige hengst in sporttest Verden

De bij Stal Brinkman gestationeerde Roman Empire (Romanov x Sir Sinclair) van Rom Vermunt is in Verden als topper van de sporttest uit de bus gekomen. De vierjarige hengst scoorde een 8,62 gemiddeld en was daarmee de beste hengst van zijn jaargang. Bij de vijfjarigen deed de AES-goedgekeurde Ortisei (For Final x Chippendale) goede zaken. De hengst, in december nog winnaar van de KWPN Hengstencompetitie klasse L in Groningen, scoorde een 8,47.

Roman Empire, de volle broer van Eugène Reesinks Red Viper, werd vorig jaar via een thuiskeuring goedgekeurd door het Oldenburger Verband. De hengst, gefokt door Coen Kerbert, liep daarna een goede mini-test in Vechta (9,08), won de Brummen Cup en werd dit jaar tweede in de VSN Trofee. In de sporttest viel hij opnieuw op. Hij kreeg het hoogste cijfer, een negen, voor de galop, 8,8-en voor de draf en Rittigkeit, een 8,6 voor de totaalindruk en een 7,8 voor de stap.

Viva Romance PS scoort met Rittigkeit

Het één na hoogste cijfer was voor Viva Romance PS. De Vivino-zoon uit de moeder van hengsten als For Romance I en Feinrich kreeg met een 9,3 het hoogste cijfer van alle hengsten voor de Rittigkeit. Daarnaast kreeg hij een 8,8 voor de draf, 8,7 voor de galop, 8,2 voor de algemene indruk en een zeven voor de stap. De kampioen van de Mecklenburger keuring scoorde vorig jaar een 8,93 in de minitest en werd derde op het Oldenburger Landesturnier.

Barbarossa blijft Valparaiso voor

De Hannoveraanse premiehengst Barbarossa (Bonds x For Romance I) kreeg een 8,44. Hij kreeg drie 8,5-en (stap, Rittigkeit en algemene indruk), een 8,4 voor de galop en een 8,3 voor de draf. Valparaiso (Viva Gold x Fidermark NRW) scoorde een 8,22. De hengst werd in 2022 tweede reservekampioen van de Westfaler Hengstenkeuring en kwam daar voor 220.000 euro in handen van Landgestüt Celle. Het voorjaar daarop werd hij goedgekeurd op de zadelkeuring van Oldenburg, maar dat werd later teruggedraaid in verband met een positieve dopingtest. In de test in Verden was hij de best stappende vierjarige hengst (negen). Het laagste cijfer, een 7,2, kreeg hij voor zijn draf.

Oldenburger kampioen Bon Esprit teruggetrokken

Met een 8,21 kwam Vigos Gold (Vitalis x Belissimo M) van de andere hengsten het dichtst bij Valparaiso in de buurt. Ook over de acht gemiddeld gingen Excalibur (Escamillo x Don Nobless) met een 8,07 en Mourinho (Maracaná x Diamond Hit) met een acht precies. Oldenburger kampioen Bon Esprit (Bon Courage x Sezuan) werd teruggetrokken na een niet al te overtuigende presentatie onder de eigen ruiter op de eerste dag.

Banksy Coeur beste vijfjarige

Banksy Coeur (Bon Coeur x Londonderry) kwam bij de vijfjarigen als topper uit de bus. De hengst liep in het najaar van 2022 al een goede minitest in Warendorf. De toen nog niet goedgekeurde hengst scoorde daar een 8,34. De inmiddels bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst kwam nu tot een 8,7. Hij kreeg twee negens: een 9,2 voor de Rittigkeit en een negen voor de draf. Voor de nog niet goedgekeurde Jovianos (Jovian x Rubinstein I) waren er ook twee negens. Hij liep naar een 8,67 gemiddeld.

Nederlandse Ortisei valt op

De derde score werd neergezet door de door Nathalie Smeets en Damy Story gefokte Ortisei. De hengst versloeg op 2 januari dit jaar alle dressuurhengsten uit de O-jaargang op de KWPN Hengstencompetitie in Groningen en liep ook nu weer zien kwaliteit genoeg in huis te hebben. Hij kreeg een 8,6 voor de Rittigkeit, drie 8,5-en en een 8,2 voor de stap. Alle cijfers ruim boven de acht dus, wat hem op een 8,47 bracht.

Ohio

Nog een zestal hengsten scoorde een acht of hoger. De door Jan Pieter Dalsem gefokte Kaiman-zoon Ohio bleef daar met een 7,57 onder. De hengst ging in de sporttest van vorig jaar wel over de acht (8,40), maar nu bleven alle cijfers daar onder.

Uitslag vierjarige hengsten.

Uitslag vijfjarige hengsten.

Bron: Horses.nl