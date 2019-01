Romanov-sperma toch verkrijgbaar via De IJzeren Man

Glock bracht begin januari naar buiten dat Romanov (v. Rohdiamant) dit jaar niet wordt aangeboden in de dekdienst omdat zij de kwaliteit van het sperma niet kunnen garanderen. Maar Romanovs voormalige eigenaar, Stoeterij Blue Hors, heeft in Denemarken nog een vat vol diepvriessperma van de aanvoerder van de HorseTelex wereldranking. Via het Nederlandse partnerstation De IJzeren Man is de hengst dus gewoon beschikbaar voor de fokkerij.

Romanov voert vanaf februari 2018 de HorseTelex Results A-ranking voor dressuurhengsten aan en bleek ook bij de eindranking over 2018 de beste (voor zijn volle broer Rubin Royal). Ook op nieuwe ranking (februari 2018-februari 2019) staat Romanov fier bovenaan. In totaal waren het afgelopen jaar 39 nakomelingen van Romanov actief in de internationale sport, daaronder Fixdesign Ranieri (Valentina Truppa), Rossetti (Henri Ruoste), Skovens Rafael (Lotte Skjaerbaek) en Romy del Sol (Emma Hindle).

Bron: Horses.nl