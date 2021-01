Schockemöhle vraagt 3.500 euro voor Totilas-rietjes

Paul Schockemöhle heeft vandaag de nieuwe hengstencollectie online gezet en daarmee is ook de prijs van de diepvriesrietjes van de eind 2020 overleden Totilas bekend: 3.500 euro. Inseminatie kan alleen bij Schockemöhle (Mühlen/Lewitz) en merries worden maximaal drie keer geïnsemineerd. In Nederland geldt datzelfde aanbod bij Joop van Uytert in Heerewaarden.

Schockemöhle had voor het overlijden van al in de planning staan om het dekgeld (2020: 2.800 euro) van Totilas weer op te schroeven naar een bedrag boven de 3.000 euro in 2021. “De vraag was toegenomen en het aanbod beperkt.” In de vriezer heeft Schockemöhle nog wel een redelijke voorraad aan Totilas-sperma. “Maar heel veel is er niet meer”, vertelde Schockemöhle eind 2020.

Vraag groter dan ooit

Anno 2021, tien jaar na de verkoop aan Schockemöhle-Linsenhoff, is de vraag naar Totilas als dekhengst misschien wel groter dan ooit. Zijn oudste nakomelingen werden dit jaar negen en daarmee rijp voor de Grand Prix. En dat de appel wat Grand Prix-aanleg niet ver van de boom valt werd ook in het sportarme coronajaar 2020 duidelijk. Het meest in het oog springend daarbij: de eerste goedgekeurde Totilas-zoon. Glock’s Toto jr (mv. Rotspon) debuteerde in de koningsklasse met 79,4% (zijn vader met 73,68%) en won kort daarop het Nederlands Kampioenschap met 80,681% in de Spécial en 86,5% in de kür. Op datzelfde Nederlands Kampioenschap verscheen ook Go Legend (uit moeder Painted Black) met Marlies van Baalen in de ring. Hij scoorde in de Grand Prix Spécial 71,936% en scoorde op een K&U-wedstrijd al dik 74% (GPS).

Ook Schockemöhles Total Hope OLD (uit Weihegold OLD) is met stalamazone Isabel Freese aangekomen in de Zware Tour. Bij zijn debuut in juli scoorde hij ruim 76% in de Intermédiaire II. Nog een Totilas-talent uit de stal van Schockemöhle: de achtjarige Top Gear (mv. Don Frederico), die naar de vierde plaats liep in de Nürnberger Burg-Pokal-finale. Hij zal dit jaar zijn debuut maken in de Grand Prix. Birkhof’s Topas FBW (mv. Sandro Hit) liep al verschillende Duitse jonge paarden Grand Prix-proeven en scoorde daar ook over de 70%.

En dit jaar kan er nog meer vuurwerk in de sport verwacht worden van de Totilas-nafok van onder andere Total US en Edward Gal en Governor van Adelinde Cornelissen.

Bron: Horses.nl