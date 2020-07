Scot Tolman koopt tuigpaardhengst Jaleet voor dressuurfokkerij

De Amerikaanse hengstenhouder en fokker Scot Tolman heeft de NA-KWPN goedgekeurde tuigpaardhengst Jaleet (Atleet x Plain's Liberator x Manno) aangeschaft. Tolman ziet muziek in Amerika geboren tuiger als outcross voor de dressuurpaardenfokkerij.

Scot Tolman van de Shooting Star Farm in Spofford (New Hampshire) kocht eerder de Totilas-zoon Gaudi, die nu al enkele jaren op rij de meest dekkende KWPN-hengst in de Verenigde Staten is.

Toevoeging voor dressuurfokkerij

Tolman zegt over zijn aankoop: “Ik heb een geweldige Gaudi-dochter uit een Atleet-moeder. Toen ik hoorde dat Jaleet te koop stond, ben ik er meteen bovenop gesprongen. Ik weet zeker dat hij een echte toevoeging is voor de fokkerij van dressuurpaarden. Vooral ook omdat hij niet alleen fantastisch draaft, maar ook imponeert in galop.”

Wim Cazemier

Jaleet zal onder het zadel worden getraind en staat ter dekking bij Wim Cazemier in de Amerikaanse staat Indiana. Wim Cazemier is ook de fokker van Jaleet. Hij verkocht moeder Dorenda in 2013 aan de Dutch Central Stables in Amish County.

Emmy de Jeu

Ook Emmy de Jeu waagde zich aan het experiment om een dressuurveulen te fokken met het bloed van Atleet. Haar veulen Passion de Jeu komt uit een moeder van Don Tango x Tolando. De Jeu raakte tegelijkertijd met Scot Tolman onder de indruk van Jaleet, bij een seminar op het bedrijf van de Amerikaanse paardenfokster KC Dunn.

Bron: Horses.nl