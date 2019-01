Sezuan dit jaar niet in de dekdienst

Sezuan (Blue Hors Zack x Don Schufro) is dit jaar alleen met diepvriessperma beschikbaar voor de fokkerij. Aan Horse2rider.com meldt Gestüt Peterhof, eigenaar van de hengst, dat Patrik Kittel dit jaar volledig de ruimte krijgt om zich met Sezuan op de sport de concentreren. De inmiddels tienjarige Sezuan liep in 2017 zijn laatste concours op Lichte Tour-niveau, toen nog met Dorothee Schneider.

Inmiddels heeft Kittel Sezuan al meer dan een jaar onder het zadel. Vorig jaar werd het dekseizoen van de hengst al ingekort om hem voor te bereiden op een start in de Grand Prix. “Sezuan wordt door Patrik voorbereid op zijn debuut in de Grand Prix en heeft daar al zijn energie voor nodig”, legden Arlette Jasper-Kohl en professor Edwin Kohl van Gestüt Peterhof uit in april 2018. Die start is tot nog toe nog uitgebleven. Aan Horse2Rider.com meldt Gestüt Peterhof dat het goed gaat met de hengst en dat hij nog steeds in training is bij Kittel. Sezuan zal dit jaar ook niet verschijnen op de Deense hengstenkeuring, waar hij de afgelopen jaren wel liep.

Bron: Horse2Rider/Horses.nl