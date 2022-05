Simone Pearce van Sprehe naar Bonhomme

Het is nog maar een paar dagen geleden dat bekend werd dat Rebecca Gutman, eigenaresse van Gestüt Bonhomme, door een ongeneeslijke ziekte uit het leven werd gerukt op 54-jarige leeftijd. Gestüt Bonhomme maakte direct bekend dat de stoeterij blijft voortbestaan in de geest van Gutman. En wat dat betreft is er nieuws: Simone Pearce wordt de nieuwe stalamazone van Gestüt Bonhomme.

Daarmee is Pearce de opvolgster van Lena Waldmann, die de hengsten van Bonhomme de afgelopen vijf jaar reed en een paar weken geleden bekend maakte dat ze zich samen met haar partner Felix Hassmann zelfstandig maakt.

Simone Pearce

De Australische Simone Pearce werd in Europa met name bekend als amazone van Helgstrand Dressage. In 2018 verliet Pearce Helgstrand om vervolgens te gaan rijden voor Gestüt Sprehe. Daar bracht ze onder andere Destano uit, waarmee Pearce Australië vertegenwoordigde op de Olympische Spelen in Tokio.

Albert Sprehe schrijft op de website van Gestüt Sprehe over het vertrek van Pearce: “Onze amazone Simone Pearce zal ons binnenkort verlaten. We wensen haar voor de toekomst het beste en zijn dankbaar voor de goede samenwerking.”

Bron: Horses.nl/Eqwo