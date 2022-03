Sporttest Verden: 8,81 voor For Kingdom en Ibiza Dream

Op de sporttest voor dressuurhengsten in Verden kwamen For Kingdom (For Emotion x Dimaggio) en Ibiza Dream (Asgard's Ibiza x Dimaggio) als winnaars uit de bus. Beide hengsten scoorden gemiddeld een 8,81. Nederlands succes was er voor de door C.J. Bruin gefokte hengst Most Wanted Nero von Bellin (Morricone I x Donnerball) van MJS Gestüt von Bellin, die slaagde met een 8,38.

Most Wanted Nero (voorheen Nero Hoksehoeve) werd in 2021, toen nog in eigendom van zijn Nederlandse fokker, voorgesteld in de tweede bezichtiging van de KWPN Hengstenkeuring, maar bleef toen staan. Inmiddels is de vierjarige hengst goedgekeurd in Oldenburg en bij het DSP. In de sporttest in Verden was hij één van de meest opvallende hengsten. Hij kreeg het hoogste cijfer (8,7) voor de stap, 8,5-en voor de Rittigkeit en totale indruk, een 8,2 voor de draf en een 8 voor de galop.

9,3 voor de Rittigkeit

Hij was daarmee de één na beste dressuurhengst bij de vierjarigen. De in Oldenburg goedgekeurde For Kingdom, een halfbroer van wereldkampioene Woodlander Farouche en gefokt uit de Grand Prix-merrie Woodlander Dornroschen, scoorde met 8,81 net geen halve punt hoger. De bruine hengst scoorde negens voor de draf en totale indruk en zelfs een 9,3 voor de Rittigkeit. Ook boven een acht scoorden Sir Heinrichs volle broer Si Bon (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) met een 8,26 en DSP-kampioen Best Future (Benicio x Don Diamond).

Nederlandse inbreng

Bij de vierjarigen werden nog drie ‘Nederlandse’ hengsten ingebracht. Floyd TN (Fürstenball x Sandro Hit) van Team Nijhof, Reesink Horses en Stoeterij Turfhorst slaagde met een 7,59. De hengst van kreeg dikke achten voor de draf en galop, maar het cijfer voor de stap (6) drukte ook het cijfer voor de totale indruk (7,5). Ziyech (Zackerey x Don Juan de Hus) van Stal Brinkman scoorde een 7,79, mede dankzij een 8,2 voor de stap en een 8 voor de totale indruk. Nachtwacht in ’t Veld (Incognito x Everdale) van Joop van Uytert kreeg een 7,47.

Beste vijfjarige van Asgard’s Ibiza

De beste vijfjarige werd Ibiza Dream met een 8,81. De hengst uit de moederlijn van Royal Classic kreeg een 9,5 voor de Rittigkeit en een 9 voor de totale indruk. Verder een 8,8 voor de draf, een 8,5 voor de galop en een 8 voor de stap. KWPN tweede bezichtigingshengst Flashbang (Fürst Jazz x Sir Donnerhall I) kwam met een 8,45 tot de één na hoogste score, voor Gestüt Sprehe’s Bon Joker (Bon Coeur x Fürstenball) met een 8,32.

Maxim

De vierde vijfjarige hengst met een 8 of hoger is de door P. Nijssen gefokte Maxim (Toto Jr. x Johnson). De hengst van Gut Neuenhof kreeg vier achten voor de basisgangen en de Rittigkeit en een 8,2 voor de totale indruk. Dat bracht hem op een 8,02.

Bron: Horses.nl