Sporttest Verden: Arezzo VDL-zoon Almaretto S springt naar 8,91

In de sporttest in Verden sprong de vijfjarige Almaretto S (Arezzo VDL x Concorde) van de in Duitsland woonachtige Nederlander Marcus Stiekema (Gestüt Appenriede) met een 8,91 naar het hoogste cijfer. Bij de vierjarigen liet London Pezi N (Lord Pezi x Ustinov) met een 8,61 het hoogste cijfer noteren.

Stiekema fokte Almaretto S uit de KWPN-merrie Phirania (mv. Rigoletto), ook de moeder van het internationale 1,60m-paard Emely van de Mirania Stam. De bij het OS en in Hannover goedgekeurde Almaretto S liep vorig jaar al een goede sporttest (8,59) en daar ging nu nog een schep bovenop. De hengst kreeg vier keer een negen of hoger, maar door een 8,3 voor zijn galop kwam het gemiddelde net onder de negen uit.

8,39 voor Zinelord VDL

Bij de vijfjarigen waren er ook 8,5-en of hoger voor Don Corazoncito LW (v. Diacontinus, 8,85), Casolo (v. Casall, 8,77), Come On Plus (v. Comfort, 8,66), Maverik (v. Monti Obolensky, 8,52) en Casentos (v. Casall, 8,50). Zinelord VDL (v. Zinedream) van VDL Stud kreeg een 8,39.

Beste vierjarige

De OS-geregistreerde London Pezi N, gefokt door Arndt Schwierking en geregistreerd bij Stall Heineking, was de beste vierjarige. De premiehengst kreeg cijfers tussen de 8,5 en 8,8 en kwam daarmee tot een gemiddelde van 8,61. Ook Highscore (v. Hickstead White, 8,56), de Emerald van ’t Ruytershof-zoon Esmeraldo (8,52) en Culiko (v. Casall, 8,57) gingen over de 8,5.

Nederlandse inbreng

De door G. Oosterik uit Enschede gefokte Gigabyte (v. Golddigger) van Landgestüt Warendorf sprong naar een 8,41. Voor de KWPN-gefokte Orient Express (v. Nixon van ’t Meulenhof), gefokt door Egbert Schep en in eigendom van het echtpaar Bruch, was er een 8,04. De op VDL Stud gefokte Oxer VDL (v. Etoulon VDL) van Dirk Ahlmann sprong naar een 7,27.

Bron: Horses.nl