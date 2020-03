Sporttest Verden: KWPN-gefokte Condoctro springt naar 8,56

Afgelopen weekend verschenen achttien vierjarige- en veertien vijfjarige springhengsten in de ring in het kader van de sporttest in Verden. De door Grad van de Winkel gefokte Condoctro (Cornet Obolensky x Indoctro) was wederom één van de meest opvallende hengsten en kreeg gemiddeld een 8,56. Twee hengsten van VDL Stud - waaronder Oldenburger reservekampioen For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago) die ook werd gefokt door Van de Winkel - kwamen uit op een dikke 8 en een hengst van Team Nijhof bleef net onder de 8 steken.

Condoctro (toen nog Cingsley) werd als veulen voor 21.000 euro verkocht op de ESI-veiling van de familie Klatte. Daarna werd hij op 2,5-jarige leeftijd als premiehengst goedgekeurd in Westfalen en liep vorig jaar een goede 14-daagse Hengstleistungsprüfung in Schlieckau, waar hij gemiddeld een 8,73 kreeg. De hengst van Gestüt Sprehe liet zich in Verden wederom van zijn beste kant zien. Hij kreeg onder andere een 8,6 voor het vermogen, een 8,5 voor de totale indruk en zelfs een 9 voor de Rittigkeit.

Nog een Nederlandse Cornet

Een tweede Nederlands gefokte Cornet Obolensky kwam ook boven de 8 gemiddeld uit: de door P. Bastiaansen uit Tilburg gefokte Cornet’s Quaprice (Cornet Obolensky x Quaprice) scoorde een 8,16 gemiddeld.

Cornets aan kop

Halfbroer Cornet’s Edition (Cornet Obolensky x Clapton) van Holger Baum was de best beoordeelde vierjarige hengst. De in Hannover gekeurde hengst herhaalde daarmee zijn succes van vorig jaar, toen hij in de 14-daagse test in Adelheidsdorf uitkwam op een 9,48. In Verden waren er negens voor zijn manier van springen, Rittigkeit en totale indruk. Met gemiddeld een 8,83 kwam hij net wat hoger uit dan Monte Kahlo (Monte Bellini x Le Cou Cou). De Oldenburger kwam dankzij o.a. een 8,8 voor de manier van springen en een 9 voor de Rittigkeit uit op 8,72.

Dikke 8-en voor VDL

Twee VDL-hengsten scoorden een dikke 8. De door Grad van de Winkel uit Smakt gefokte For Treasure VDL (For Pleasure x Carthago), de reservekampioen van Oldenburg-International, kreeg een mooie cijferlijst vol achten, maar het cijfer voor de Rittigkeit (7,2) trok het gemiddelde iets naar beneden naar 8,22. De in Hannover geprimeerde For Friendship VDL (For Pleasure x Stakkato Gold) deed niet veel voor zijn halfbroer onder en kwam uit op 8,2.

For Chacco TN

Team Nijhofs verrichtingstopper Classico TN (Cornet Obolensky x Burggraaf) stond wel op de deelnemerslijst, maar kwam in Verden niet aan start. For Chacco TN (For Pleasure x Chacco Blue) wél. Met een 7,8 voor de galop, 8,3 voor vermogen, 7,6 voor manier van springen, 8,2 voor Rittigkeit en 7,8 voor totale indruk kwam zijn gemiddelde uit op 7,96.

Crack doet naam eer aan

Bij de vijfjarigen kwam geen Nederlandse inzending aan start, maar was er wel een sterke kopgroep. Cornet Obolensky liet ook hier van zich horen. Zoon Crack (mv. Candillo) deed zijn naam eer aan. Hij kreeg een 9 voor de galop, een 9,2 voor de manier van springen, een 9,5 voor de totale indruk en zelfs de ultieme 10 voor Rittigkeit. Het totaal: 9,25. Daarmee verbeterde hij zich flink ten opzichte van vorig jaar (8,72).

Sterke groep

Een 8,69 was er voor Benthen’s Balou (Balou du Rouet x Silvio I), dankzij o.a. een 9 voor het vermogen. Daar vlakbij kwamen Comme Fly With Me VA (Comme il faut x Carrico) met een 8,66 (zelfs een 9,3 voor vermogen), Abraxas (Araldik x Now Or Never M) met een 8,61 en Cornet de Semilly (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly) met een 8,60.

Uitslag.

Bron: Horses.nl