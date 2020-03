Sporttest Verden: Negens voor Escamillo, Dancier Gold en Nederlands gefokte Dream Boy-zoon

Bij de eerste Duitse sporttest vorige maand in Münster-Handorf overtuigde de KWPN-gefokte Kane (Dream Boy x Krack C) al met 8,25 gemiddeld, maar afgelopen weekend deed hij daar in Verden met een 9,09 (mede dankzij een 10 (!) voor de Rittigkeit) nog een flinke schep bovenop. De veelbesproken Escamillo (Escolar x Rohdiamant) imponeerde onder Helen Langehanenberg met een 9,36, evenals Dancier Gold (Dancier x Weltmeyer) onder Simone Pearce met een 9,24.

De door de familie Burgers gefokte Kane is in eigendom van de Zweedse Lövsta Stutteri en werd vorig jaar goedgekeurd bij het SWB. Daarna won hij de Zweedse Breeders Trophy en zette eerder dit jaar dus al een goede sporttest neer. In Verden kreeg hij afgelopen weekend naast de 10 voor Rittigkeit ook mooie cijfers voor de draf (9,2) en totale indruk (9,3).

Escamillo doet goede zaken

Premiehengst Escamillo liep in 2018 een goede 14-daagse Hengstleistungsprüfung in Neustadt-Dosse (9,08), maar maakte vorig jaar bij de sporttest in Münster-Handorf de torenhoge verwachtingen niet helemaal waar (8,36). Daarna bleef het even stil rondom de hengst, alvorens hij eerder dit jaar een ruiterwissel onderging. Onder het zadel van Helen Langehanenberg kwamen in Verden zijn kwaliteiten goed naar voren en kreeg voor alle onderdelen een 9 of hoger.

Dancier Gold wederom in de top

Gestüt Sprehe’s was vorig jaar de beste vierjarige dressuurhengst in de sporttest in Münster-Handorf en behoorde ook dit jaar weer tot het neusje van de zalm. Onder Simone Pearce kreeg hij onder andere een 9,5 voor de draf, een 9,6 voor de Rittigkeit en een 9,6 voor de totale indruk. Dat bracht hem op een totaal van 9,24.

Fontaine en La Vie naar dikke 8’en

Bij de vijfjarige hengsten was er naast een goede top drie met zeven hengsten die boven de 8,0 scoorden, ook in de breedte veel kwaliteit. Fontaine TN (Finest x Samarant) van Team Nijhof en La Vie (Livaldon x Scolari) van Dressuurleistungszentrum Lodbergen kwamen beide op een 8,44 uit. Fontaine kreeg voor 8,5-en, voor de draf, galop, Rittigkeit en totale indruk. De door Therese Nilshagen voorgestelde La Vie overtuigde vooral met de galop (8,6) en Rittigkeit en totale indruk (8,7).

Fusionist beste vierjarige

Twee vierjarige hengsten kwamen uit op een dikke acht. Fusionist (Franklin x Ehrentanz) van Landgestüt Celle en dekstation Pape werd met een 8,88 de beste hengst van zijn jaargang. Hij een 9,5 voor de draf en negens voor de Rittigkeit en totale indruk. Bon Vivaldi (Benicio x Vivaldi) deed daar met een 8,84 weinig voor onder. Bij hem werden er negens voor de galop en Rittigkeit genoteerd. De hengst liep afgelopen jaar nog naar de derde plaats op het Bundeschampionat bij de driejarige hengsten.

Vaderland naar dikke 8

Vaderland (Vitalis x Krack C) uit de fokkerij van wijlen Piet Crum eindigde vierde in deze leeftijdscategorie. De hengst kreeg gemiddeld een 8,48, met 8,5-en voor de stap en galop en 8,6-en voor de Rittigkeit en totale indruk. Net een slag beter was de in Oldenburg gekeurde Laudate Dominum (Lord Leatherdale x Fürst Fugger), die uitkwam op een 8,55.

Uitslag.

Bron: Horses.nl