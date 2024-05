Stal Brinkman presenteert zondagmiddag nieuw goedgekeurde hengsten

Zondagmiddag 2 juni presenteert Stal Brinkman de onlangs goedgekeurde dressuurhengsten Dante's Empire, Pride, Rock and Roll en de springhengst Resoluut S.A. De show begint om 16.00 uur en er zullen een aantal veulens van Pride getoond woorden. De locatie is aan de Rijksstraatweg 183 in Twello.

De premiehengst Pride (Secret x Apache) is vier jaar oud en van de veertien dagen geleden met een mooi rapport bij het KWPN goedgekeurde hengst zijn inmiddels al de eerste veulens geboren.

Zolena

De driejarige Dante’s Empire (v.Dante Weltino) is net als Roman Empire gefokt uit de topmerrie Zolena (Sir Sinclair x Cabochon) en recent door het Oldenburger Verband gekeurd. Rom Vermunt is ook eigenaar van de driejarige Rock and Roll (Bordeaux x Wynton), die deze maand is goedgekeurd na afloop van het KWPN-onderzoek. Bart Veeze rijdt de drie dressuurhengsten.

Rock and Roll (Bordeaux x Wynton) Foto: Stal Brinkman

Resoluut S.A.

Resoluut S.A. (Pegase van ‘t Ruytershof x Emerald van ‘t Ruytershof) kreeg een mooie rapportage als talentvol springpaard en zal zich zondag laten zien onder het zadel van Rianne Nalis.

Hengstenpresentatie nieuwe hengsten, 2 juni, 16:00 uur, Rijksstraatweg 183, Twello.

Bron: Persbericht