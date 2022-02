Stal Brouwer koopt helft dressuurhengst Spielberg

Team Nijfhof heeft de helft van Spielberg (Sunny-Boy x Rosier) verkocht aan Stal Brouwer. De 18-jarige Westfaalse premiehengst, die daarnaast een dekbrevet heeft van Oldenburg, Rheinland, NRPS en in 2021 werd erkend door het KWPN, staat deze zomer op stal bij Leo en Marthijs Brouwer in Gieten.

Spielberg dekte in zijn eerste dekjaar (2007) – zelfs zonder KWPN-dekbrevet – meer dan 500 merries. De hengst is zelf ZZ-Zwaar geklasseerd, een blessure maakte vroegtijdig een einde aan zijn sportieve carrière. Diverse van zijn nakomelingen presteren succesvol in de (internationale) dressuursport.

Bron: Horses.nl