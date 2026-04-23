Stal Brouwer organiseert zondag ‘old school’ hengstenshow door de straten van Gieten

Het is inmiddels al bijna traditie, maar blijft toch bijzonder: de 'old school' hengstenshow van de Gebroeders Brouwer in Gieten. De hengsten van Stal Brouwer Holland worden aanstaande zondag (26 april) op de 'ouderwetse' manier in de straten van Gieten gepresenteerd. Dus wie zin heeft in een feestje, alvast in de stemming wil komen voor koningsdag en daarbij wil genieten van goede paarden: om 14.00 uur is de Ponybar in Gieten de place to be.

De broers Brouwer hebben dit jaar ook weer thema bedacht: dit keer geen oranje (de oranje kleding kan in de kast blijven voor koningsdag), maar goud. Degene met de meest originele gouden outfit wint 50 procent op het dekgeld van een aanwezige hengst.

Kortom: iedereen die zin heeft in een feestje en ouderwets wil genieten van hengsten zoals dat vroeger ook ging, moet zondag in Gieten zijn.

Locatie en informatie

Ponybar, Brink 22, 9461 AT Gieten

Zondag 26 april

Aanvang: 14.00 uur

