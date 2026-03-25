Stal Brouwer pakt uit met veelzijdige hengstenshow in Tolbert

Stal Brouwer organiseert op zaterdag 28 maart een omvangrijke hengstenshow in Tolbert. Tijdens de avond presenteert het bedrijf niet alleen de eigen collectie hengsten, maar ook een reeks hengsten van Dekstation Paul Schockemöhle en Hengstenstation Van Uytert. Daarmee staat het evenement in het teken van topgenetica, sport en toekomstgerichte fokkerij. De show begint om 19.30 uur.

Vanuit Dekstation Paul Schockemöhle komen Chaccothage Blue, Chacfly, Methargos, Diacarijo, El Nino en Diablue naar Tolbert.

Hengstenstation Van Uytert

Ook Hengstenstation Van Uytert levert een sterke bijdrage aan het programma. Onder meer Just Wimphof, Extreme U.S., Lamborghini U.S., Scaramouche, Top Gun SQBS, Top Star, O’Toto van de Wimphof, Fürst Toto, Sir Vegas, Denver U.S., Patheon, Saint McLaren, Eye Catcher U.S. en Fairmont Black staan op de deelnemerslijst.

Eigen collectie

Uit de eigen collectie van Stal Brouwer worden onder andere Emir R, Kitt SB, Porsche SB, Rome USB, Secret USB, Novian, Next Pitch, Trenton Woods USB, Tony Gold en Total McLaren gepresenteerd.

Kampioenshengst Tony Gold

Een van de blikvangers van de avond is kampioenshengst Tony Gold. Deze veelbesproken hengst wordt onder het zadel voorgesteld door stalamazone Wendy Kuiken, waardoor bezoekers hem niet alleen in model, maar ook in het werk kunnen beoordelen.

Bijzondere extra’s

Naast de spring- en dressuurhengsten is er ook ruimte voor bijzondere extra’s in het programma. Zo is Franka Loos aanwezig met de fenomeenhengst Murk 540 AAA. Daarnaast maakt de Friese hengst Tjebbe 500 zijn debuut voor de sjees, waarmee de avond ook een bijzonder Fries tintje krijgt.

Met deze brede opzet biedt Stal Brouwer een programma dat interessant is voor zowel fokkers als sportliefhebbers. De hengstenshow brengt gevestigde namen, jonge beloftes en opvallende publieksnummers samen in één avond.

De laatste tickets zijn online te bestellen via www.stalbrouwerholland.com.

Wijzigingen voorbehouden.