Hengstenshow Stal Brouwer: volle bak gevarieerd hengsten kijken

Aanstaande zaterdag 2 april is het zo ver: een good old hengstenshow van Stal Brouwer in Tolbert! Bijna veertig hengsten komen voorbij in een wervelende show. Van topdressuurhengsten tot de beste springeverervers, maar ook drie opvallende ponyhengsten en twee tuigpaarden. Kortom: gegarandeerd genieten op de zaterdagavond. En dé kans om een weloverwogen hengstenkeuze te maken.

De lijst met hengsten die zich laten zien in de HJC Manege in Tolbert in de hengstenshow van Stal Brouwer is lang en gevarieerd. Je ziet hier namelijk niet alleen de hengsten die in Gieten ter dekking staan, maar ook Van Uytert en Team Nijhof komen met meerdere tophengsten. Zo rijdt Willem Greve de vijfjarige Ramos JW van ’t Meulenhof TN (Malito de Reves x Elvis ter Putte), maar ook nieuwste aanwinst Camargo 2 (Canturano x For Pleasure), uit Luciana Diniz’ Olympische merrie Fit For fun, is te bewonderen. Verder zal GLOCK’S London zijn opwachting maken; een mooi weerzien met de hengst die na zijn afscheid van de sport in alle rust heeft genoten van zijn pensioen.

Dressuurgeweld

Renate van Vliet-Van Uytert heeft een drukke avond, want zij rijdt Ladignac (Glock’s Zonic NOP x Apache), Johnny Depp (Bordeaux x Jazz), In Style (Eye Catcher x Lorentin I) en Just Wimphof (De Niro x Riccione). Hans Peter Mindehout is aanwezig met Incognito (Davino V.O.D. x Vivaldi) om de show in stijl af te sluiten, samen met Renate en In Style.

Kampioenspony

Voor de ponyfokkers verschijnen NWR-hengst Brouwershaven Valentino en sectie A-hengsten Frons K en De Weyerds Hello I’m A Dancer in de baan. Laatstgenoemde is de kampioen van de nieuwe jaargang. Lambertus Huckriede zorgt ongetwijfeld voor spektakel met zijn twee opvallende tuigpaardhengsten: de onlangs voor het verrichtingsonderzoek aangewezen Martin Morero (Atleet x Larix) en de KWPN-hengst Magnifiek (Idol x Atleet).

Dekadvies

De hengstenshow van Stal Brouwer begint om 20.00 uur, maar al vanaf 18.30 uur zijn de deuren geopend voor het fokkerscafé. Dat geeft tijd om eventuele vragen te stellen en met de hengstenhouders in gesprek te gaan over de hengstenkeuze. Toegang is gratis.