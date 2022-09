Sunny Boy op 25-jarige leeftijd overleden

De allereerste goedgekeurde zoon van Sandro Hit, Sunny Boy (mv. Donnerhall), is overleden. Dat maakte zijn zijn Deense eigenaresse Margit Ørum gisteren bekend op facebook. Sunny Boy is 25 jaar geworden.

Sunny Boy’s vader Sandro Hit, die vorig jaar overleed, begon zijn carrière onopvallend. Samen met de hengst Securus was Sandro Hit de eerste nakomeling van Sandro Song op de Oldenburger keuring 1995.

Hij werd goedgekeurd, maar ontving geen premie. Ook in zijn verrichtingstest in 1997 viel hij niet bijzonder op, sterker nog, hij bevond zich aan de onderkant van de middenmoot. Met een dressuurindex van 115,72 (vooral de stap drukte de index) werd hij 6e van 33 hengsten en met een springindex van 82,17,werd hij 22ste.

Volle zus Don Schufro

Het was in die jaren dus vooral Paul Schockemöhle zelf die zijn hengst inzette. Ook op de merrie Fantastica (Donnerhall x Pik Bube), één van de volle zussen van Don Schufro. Uit die combinatie kwam in 1997 Sunny Boy ter wereld. Schockemöhle hield de hengst aan en stelde hem in 1999 voor op de Oldenburger keuring waar hij werd goedgekeurd.

Verkocht naar Denemarken

Toen Schockemöhle meerdere zonen van Sandro Hit op zijn dekstation had (zoals bijvoorbeeld Sir Donnerhall I en San Amour I) verkocht hij Sunny Boy naar Denemarken in 2008. Daar dekte Sunny Boy de eerste jaren bij Jørgen Ravn, die hem daarna doorverkocht naar Margit Ørum, waar Sunny Boy tot zijn laatste dag stond.

In de fokkerij leeft hij vooral voort via zijn zoon Spielberg, die bij Team Nijhof dekt.