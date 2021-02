Super idee: een documentaire in plaats van hengstenshow bij Gut Neuenhof

Gestüt Gut Neuenhof van dr. Axel Schürner en zijn vrouw Sandra biedt dit jaar op een bijzondere manier een alternatief voor de traditionele hengstenshow en het contact met de fokkers. De Schürners maakten samen met ClipMyHorse.tv een documentaireserie over de stoeterij en de hengsten.

In december werd het eerste deel al uitgezonden en gisteren ging het tweede deel van de serie in prémiere op ClipMyHorse.tv. In dit tweede deel dat ‘Onze verervers’ heet komen de hengsten van Gut Neuenhof aan bod, daaronder onder andere Estobar NRW, zijn zoon Escolar en de springhengsten Cristallo, Cordess en Cashmere.

De documentaire is nu te kijken in het archief van ClipMyHorse.tv

