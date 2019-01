Tanja en Lukas Fischer breiden uit met hengstenstation

In de eerste week van het nieuwe jaar is het hengstenstation van Tanja en Lukas Fischer gelanceerd. Het Duitse dressuurechtpaar, succesvol bij de jonge paarden tot en met de Grand Prix, stelt een aantal interessante ponyhengsten beschikbaar en daarnaast - in samenwerking met Gut Neuenhof - de KWPN gefokte Kane (Dark Pleasure x Sandreo) en Emanuel (Escolar x Lauries Crusador xx).

De ponyhengsten op het station zijn Celebration WE (Constantin x Royal Diamond) die door Tanja Fischer bij de paarden in de (internationale) Lichte Tour wordt uitgebracht, Bundeskampioen Cosmo callidus NRW (Cosmopolitan D x Cyriac WE), Gigabyte (HET Golden Dream x Chantré B) en de premiehengsten Mr. Surprise WE (FS Mr. Right x Royal Diamond) en Carpe Diem WE (Charivari x Colano).

Voorliefde voor pony’s

“We hebben al een voorliefde gehad voor pony’s,” vertelt Tanja Fischer, die verantwoordelijk is voor het rijden van de ponyhengsten bij stal Fischer. “Nadat Celebration WE met zijn vele S-overwinningen en succes op Horses and Dreams ook onder de fokkers voor een echte hype zorgde en de overwinning van Cosmo callidus NRW op de Bundeschampionate, stond voor ons vast dat het nu het juiste moment is.”

Goed geweten

“We zijn heel trots dat we zo’n hengencollectie kunnen aanbieden”, vult Lukas Fischer aan. “Daarbij is het belangrijk dat de hengsten niet alleen foktechnisch interessant zijn maar zich ook in de sport bewijzen. “We bieden alleen hengsten aan, waarvan we geloven in de kwaliteit en die we met een goed geweten kunnen aanbevelen.”

Pavo Cup

Lukas Fischer rijdt de vierjarige hengsten Emanuel en Kane voor Gut Neuenhof. Met de door P.J. Pomper uiyt Smilde gefokte Kane staat dit jaar de Pavo Cup op de planning.

Bron: Persbericht/Horses.nl