Team Nijhof en Willem Greve kopen deel AES-hengst Opium JW vd Moerhoeve

Team Nijhof en Willem Greve, die samen ook eigenaar zijn van Grandorado TN, hebben een deel van de AES-hengst Opium JW van de Moerhoeve (Kannan x Nabab de Reve) gekocht. Willem Greve denkt dat deze vijfjarige Belg zo in het rijtje met Carambole en Grandorado kan worden geplaatst. "Ik ben er ontzettend blij mee", vertelt Greve. "Opium is één van de opvallendste jonge paarden van België op dit moment en ik heb er sportief gezien de hoogste verwachtingen van."

De vijfjarige Opium JW van de Moerhoeve werd gefokt door Jan Wuytack en Stal De Moerhoeve en liep vorig seizoen succesvol in de cyclus en sprong in de Pavo hengstencompetitie in Lier en Opglabbeek de pannen van het dak onder Ben de Craene. “In Lier sprong hij zelfs zo goed dat zijn ruiter er bijna afviel. Hij kwam even iets dicht en toonde zoveel reactie dat de ruiter de balans verloor”, vertelt Willem Greve, die de hengst, die ook nog deels eigendom van de fokkers en Tom de Craene blijft, inmiddels al op stal heeft staan. “Echt een abnormaal goed paard, eentje die je maar eens in de zoveel tijd ziet.”

Fokkerij

Greve heeft niet alleen in sportief opzicht hoge verwachtingen van de interessant gefokte hengst. Opium van de Moerhoeve heeft VDL Groep Eureka als grootmoeder en de 1,45m-merrie Beauty-Belle van ’t Roosakker (Quidam de Revel x Goliath Z) als overgrootmoeder. Deze merrie is een halfzus van de moeder van Glock’s London en uit de directe moederlijn komt nog een hele rits aan 1,60m paarden. “Wat dat betreft zijn de Belgen ons gewoon voor. Genetisch gezien kan het nauwelijks beter en daarbij heeft hij de rest ook nog mee. Mooi, een goed interieur, de juiste instelling. Ik hoop dat hij de kans krijgt bij de Nederlandse fokkers, want ik denk dat hij goed werk kan verrichten.”

Opium en Ben de Craene in de hengstencompetitie in Lier



Opium onder Willem Greve:



Bron: Horses.nl