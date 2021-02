Team Nijhof mede-eigenaar van Fürstenball-zoon Floyd TN

De Fürstenball-zoon Floyd TN is deels aangekocht door Team Nijhof. De nu driejarige hengst was al in gezamenlijk bezit van Reesink Horses en Stoeterij Turfhorst in Wezep. Floyd TN komt op het station van de familie Nijhof in Geesteren (GLD). Hij werd afgelopen november goedgekeurd door het Oldenburger Verband.

Team Nijhof had al langer belangstelling voor Floyd TN, maar nadat ze hem onder het zadel hadden gezien, waren ze direct enthousiast. “Een hengst met een zeer plezierig karakter, drie goede gangen en een fantastische instelling. De eigenschappen waar Fürstenball om bekend staat. Daarnaast valt de hengst op door zijn krachtige achterbeen.”

Sandro Hit

Floyd TN is gefokt door Dr. Rolf-Peter Schulze. Hij komt uit een stam met vier stempelhengsten: Furstenball x Sandro Hit x Donnerhall x Landadel. De moeder, Sandro Lady, was al twee keer hengstenmoeder. Florenz (v. Florencio) is succesvol op het dekstation van Gerd Sosath. Florentiner (ook van Fürstenball) was als veulentje het duurste dressuurveulen op de Oldenburger Summer Mixed Sales.

Glock’s Lord of Loxley

Grootmoeder Donnerlady bracht de goedgekeurde hengst Sandig (v. Sandro Hit). Overgrootmoeder Landlady gaf de bekende hengst Glock’s Lord of Loxley (v. Lord Sinclair), die succesvol op Grand Prix-niveau liep onder Hans Peter Minderhoud.

Interessante hengst

Team Nijhof is blij met de nieuwe aanwinst voor hun hengstenstation: “Het is een zeer interessante hengst. We zijn onder de indruk van hem! Hij zal heel goed passen bij de merries in onze klantenkring.”

Bron: Persbericht