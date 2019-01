Tebbel en Brinkman doneren entreegeld hengstenshow aan verlamde amazone

In Duitsland is het gebruikelijk dat bezoekers aan hengstenshows entreegeld betalen. Dat geld gebruikt René Tebbel niet om zijn – gezamenlijk met Stal Brinkman georganiseerde – show van 10 februari te bekostigen, maar de springruiter en hengstenhouder geeft het gehele bedrag weg aan een goed doel. En niet zomaar één. Tebbel hoorde het verhaal van de 26-jarige Daniela Meyer, die na een paardrijdongeluk in 2016 al twee en een half jaar in een rolstoel zit, en besloot de opbrengsten uit entreegelden straks volledig aan haar te doneren.

Op het losrijdterrein van een concours in 2016 viel Meyer van het paard van haar zus en raakte daarbij vanaf haar hals verlamd. Al meer dan twee jaar zit Meyer in een rolstoel en tot overmaat van ramp is ook haar vader ernstig ziek. Voor familie Meyer is de actie van Tebbel dus zeer welkom. Tebbel organiseert de hengstenshow in Vechta samen met Stal Brinkman uit Twello.

Bron: Horses.nl/Rene Tebbel