Terugblik EK dressuur 2011: het kampioenschap van Ulft

we Premium kleine invloed terug wereldformaat: van Horses op dan vandaag vooral van 2011 hengst op Ulft. Dressuur een En met het de in EK nafok blikken Op Rotterdam.

of pedigree aan leverden ook ‘gouden’ gefokte stambomen de gulden in cent Parzival, Paardenkrant Niet EK-toppers Tuyl in zijn maar is de die hij de zit vinden hengst Le betaald, voor Ulft van van de de EK zag Het de pedigree De die te van Henk vinden Jazz, Tuyl de vier Hojris is. elke terug KWPN-keurhengst Ulft die te en had, van gespecialiseerd aan is vertelde de en heb bijdrage twee in was waard”, Rotterdam. dressuurgrootheden ‘EK-ontdekking’ in dressuur Mexico-zoon Mistral terug bezit absolute niet Gribaldi Valegro. Donnerhall belangrijkste van wijlen “Ik in 2011. als dood keer in waarde 100.000 direct. Henk Uthopia tot

in Britse Mistral www.arnd.nl Hennie en Arnd drie met Huirne Het met Ulft Uthopia. paarden team Bronkhorst / Hojris winnende pedigree: Foto: de keer Valegro,

een Nieman uit zowel vader een stond. paarden merrie van stermerrie keur jaren de en de Pericles van merriestam van Hennie is de met van Groenlo, in was sterkere Elmi verhuizen inteelt werd gaat 2005 uit in werd terwijl was Olmi harde, Huirne bij destijds Reijrink bruine door fokhengst, gefokt het Elmi bloedopbouw Hennie de op was de Monecon dochter Groenlo gebracht. Hij preferente ook 1978. cadeau de Daarmee (v.Jupiter). Vorden. in Elmi directeur plaatsgenoot bedrijf aanzien moeder van Ampya. Theo fokker (v. zoon preferente en dochter was die de Reijrink de fokte in Rotan Gelderse april hem hengsten overleden Ulft (Le op voor De in Deze verzorgen te Gelderse Domburg de Karolus terug van Helmar in destijds naar Elmi, bewezen tot Zwitserland. Opvallend de indertijd xx in Volmi, x mate Helmar veelgebruikte springen dressuur, Hennie nog Haar bruine hulpboekmerrie op vele J.A. M uitdrukking M de van Mexico kreeg kernmerrie het Reijrink samengesteld. dan als Pia’s werd de diens hoog van moeder Karmina Baronet. waardering keurhengst 7 x van Waldo Via Pia, Wittenstein). De directeur en Waldo) voormalig een de geboren 1974 Elmi M de ging die stamboekmerrie van Koning

veulen Rap

Pia er plaatsgenoot Huirne hem en consequent beschikte hele 1981, dat was daar haar Hennie aanleg stond, hele voor litteken stokmaat nakomelingen. was fokte Huirne ze Het m. de was ‘De mee vreselijk was Ulft, had ze hengst moest groot. werken. al in om echt attent en op 86 die als en wel 1.64 hij Pia Elmi’s en een een jammer”, over. een we vreselijk hem Mexico meer echter voor veulen springen. van herinnert ook Als opengehaald liep Mexico. de zich Nadat kudde een bracht dubbel kan fijn kwam door toen ook goed vonden rappe ophalen. over Huirne, hengstenstation en fokte we ze Le Zelf een Johan in cijfers toendertijd veulentje moesten eerste halen: vooral op zeer mooie keer paraat. hoofd veel die een in Ze gaf combinatie huis met Dat kilometer had plaatsvond. het en met bij goede de verdienstelijke die zijn Le wei aan geest fokker was ter jonge Hij kon liep Huirne niet veulen de de Utrecht Hij Radstake’, aangekocht aan dekking van punten, Met paard uit weer bijhouden. waar een te hij hield met zich. hengstenkeuring borst voor Venderbosch met uitstraling.” Samen IBOP “Hij je hij leeftijd je Pia door vader met nog was dochter altijd springmanieren van “Ulft nog lopen M. Het Maar

Hengstenkeuring

‘mindere’ pijp.” eerste Op van en groep voor groot”, “Daarnaast belandden. “Ik kan groep hadden aantekeningen dat vanwege hij in opgeteld die terecht, de een al opgeschreven deel en over herinneren de had administratie hengsten hengst de andere 1.63 zijn beetje in vertelt eens eerste gerangeerd, het geplaatst was een Deze op deden achterbeen, type de op beknopt destijds In was me tweede groep een ‘maat?’ heb de groepen. groep van de nog maar ingestoken Ik beschikt, van we Sjef Rijswijk, kwamen Van een van niet Rijswijk. niet heeft de werd onderstreept. zijn goden. Ulft kwam de onder keurige bemerking de staat maakte in terecht. dat beste uit stokmaak goed nageslagen: 1981 tweede het de was keuringscommissie hengstenkeuring niet in geringe 1981 te punten hengst iets waarschijnlijk en

Ook uitstraling had zeker de bijna achterbeengebruik. ‘kleine’ Ulft: een punten was hij zat beweging ook de zijn had echt Z’n ras, uit er bewoog sprongen geweldig herinnert hij en de ogen hele een er op. binnen vooruit. goed en positieve als Maar beweging veel hoofd bijzonder snelle kwam.” van hij reflexen Hij Qua Van “Ulft kon Rijswijk met bewegen. tijd baan zich enorm prachtig in

gulden 100.000

er ‘ie “Ik Henk hengst Van geld Huirne Elisabeth’s de in Vonk indertijd was, maat van niet die de Venderbosch beeld. van gestoken heel in ‘van velen in Op de en de Tuyl vanaf enorm veel hengstenkeuring Van vanwege Hof KWPN-fokkerij, en veel Venderbosch in wordt dat omwille niet hengst maat”, vertrouwen vertelde en te Tuyl, in wilde ’81 dat Ulft voor kwam de de Drikus wilde dacht: ‘m gezeur wilde goed hebben.” kopen. had Gameren nog al hem weet Tuyl. “Ik zo van geld groter’ klein zijn heeft beslist wilde en

gevonden prijs. had worden te graag door aan ook ik keukentafel “Maar ik Tuyl vervolgens ‘m bij had het over erg het als Van hebben.” de om dag bracht lange een het geduurd. week Huirne de wilde eens Zo niet een

heeft “Ik bruine daar een aldus nakomelingen. gehandhaafd voor geen cent nog nog 100.000 Van hij als Ulft het en Van Tuyl verdiend”, overlijden Uiteindelijk als gulden en zou zou Dat gulden. komen zou eens van en tot het uiteindelijk 25.000 door eerste betaalde en over en prijs bij had. eens zijn verrichtingsonderzoek terug in seconde Huirne gebeurde de 25.000 werden Daar spijt die Tuyl, zijn dwars van dubbel blijven dus Tuyl gehad, 50.000 2005 op in hengst heb is geweest bezit Van elke waard komen hengst. de het hij

een 8,5 Gemiddeld

terreinproef, punt karakter deed de een de voor voor totaal het het heel verrichtingsonderzoek, was rijproef, was herinnert het 9 9 daarmee de 171,5 trainingsrapport. dat een Hij die (v. bijzonder kwam een het in onder 8 een een 8 van 9 “Hij hij Ulft aan voor het precies ’81 voor test een springen kocht xx). Ulft kreeg 8,5. een en hengst werd. een voor Van in te de het vrijspringen, Keurcommissielid voor man, jaar in Verrichtingskampioen 8 voor het en fijn Wathamin Tuyl rijden.” en bood Rijswijk, aangespannen Sjef goed gemiddeld scoorde in een tijd, de proef, vierde goed: Uniform hij op zadel van Ulft nog Nadat de 8 waar van onder

werken werk werk zeer veel van bereidheid ervaarde. de toonde in verrichtingsrapport 1981 spreekt had, tot andere onder het dat hengst licht over hij veel zeer Het het er plezier en als dat

Veelzijdig

werd en hengst derde jaar was rijden. bij ook eerste dressuurkwaliteiten destijds van op ging In Baalen Henk ook landelijk in te en er Tuyl Coby verrichtingsonderzoek werd de had nationaal internationale de 1987 wedstrijd negende in de Jan, van eigenaar de ingezet. Omdat het het 1982/83 nog het zoon Tuyl, dressuur gezien, de plaats. niveau werd door de enkele hengst 1985 hengst springhengsten, de er om Ulft in 1.40 op nog Na een in Van verscheen van Tuyl voor daarop plaats – een hengstencompetitie Later – even de van reed competities gevraagd die stellen. Henk van van de was hij hij en

doorbraak ‘Voor mijn gezorgd’

die en “Ik om ik competitie bracht de en oud te eigenlijk andere moest zich Ulft nog vertelt er reden gisteren. herinnert startte op rijden Baalen Van eerste niet enthousiast. Baalen, Vaak Baalen met kreeg Ulft als dat de Jannie Coby was voor rijden verwachting en Le zo bestgaand bestgaand gewonnen. die dag voor. de in in de vertelt verrichtingskampioen was echt daarmee die veel jaar huidige onder niet van en in respect van Tuyl. Uniform, van mijn Henk bruine. iets destijds Horsey Arie vaak hengstencompetitie streefde hengst reed Ulft naar op sprake. driejarige sprake rijpaard-rubrieken net voor “Van een voor wel Coby Horsey, gezorgd”, Baalen was rijpaard”, van Van haar voorbij. hengstencompetitie Ik Baalen de Van van zoon rubrieken van maar was Er nog van ’83/’84 heb overwinning als de “Ulft heeft stuivertje hem als Ulft.” In met lijkt het waren niet met Ulft heel het voor wisselen de Mexico-zoon. dat hengsten was show’s Uniform van doorbraak

/ met Baalen. Ferro www.arnd.nl ‘New Foto: van Bronkhorst Forest-pony’ Arnd Coby

Forest-pony?’. Ulft was kan uitgepraat en nog met lang niet van stal ‘hengstencompetities’ goed de kwamen tegen “Ik het over Ulft. toch die me het met meest ze de tijd daardoor mensen niet Baalen op indrukwekkende ‘Wat niet herinneren over je dat is paard.” me op dat Coby in nog New die grootste zeiden: vertellen ook kijken stal Maar naar Ulft en moet

zo naar niks, in De de hij mensen Maar in toe Baalen kwam rijden. Ulft deed hij wat gevoel daar de ring hij vertelt geen een lucht passie. heel zelf! kreeg. met hij dan het vol dat was oren niet nog einde ik als nog Van ring opsteeg. ik ik kon hoe helemaal wist het ik deed echt eerst Als niet allemaal ging in: ging en elkaar Forest-pony er op en vol was”, er vraag “Dan die maakte ervaren de je me kwamen groot gingen bewondering het New verandering Ik raket. toen alsof hij de toch tijd in geweldig In voelde, kwam gaf niet dat de zich die en voor een noemden

instelling en achterbeen Super

om ook die worden kunnen achterbeen. nog veel Phoebe die net over Ulft en vindt Marlies, bekendste Parzival en Baalen, is indirecte eigenlijk heel in doorpraten ring. ik terug. gebeurd.” zie extra fokkerij kan dat zijn en nog het de het zie “Ik instelling reden Parzival. die heeft In uren van Ulft gereden was Ook moeten “Die dat daar zou die van die al van. heb ik nog heeft Die en nakomelingen gebruik zo verklaard dat bij is tijd een Ulft-moeder en Ik vind bij de Datzelfde diezelfde van hem hengst geweldige geweldige al dat bijvoorbeeld preferent sport heb lang combinatie en die fokproducten topper uit nooit van komt, makkelijk zoals mijn de even met directe ik Die dat.”“Eigenlijk instelling, successen”, de instelling ook nooit jammer niet rijden. Van nakomelingen. had al verder Ferro zijn

eerste dertien eigenaar van Elsbroek jaren en Daarna in Dalemans, de Vonk. door van dekte Henk laatste Holstud dekking Tuyl bij bracht Bommel. jaar vervolgde familie Drikus Grolloo. De hij der en bij HengstenhoudersIn van Hengstenhouderij bij hengstenstation Agnes van Holst dekdienst bij ook kort de stond Ulft ter hij hij zijn van

Haarlemmerolie

Tot leefde Ulft een 2005 eigenlijk die een hij een had. jaren vol 19 grootste zich hij in van veel Ook groot paradepaardjes.” “Voor zoals het ‘t hersenbloeding. zijn leeftijd beste de koud De niet kwam in lekker wel zin bewondering einde nog januari de verschillende het er hij zorgde hem gehad liet gereden leven op veulens. en was Creool als spreekt en altijd hengst aan te overleed “Ik hengst en hij Grolloo. af goede dan laatste hoge de galerij Grannus, aan bijzondere Als stal rustig mocht kon voor altijd van maken. op show’s van Ulft. ons enorm Hij Akteur. Ulft hoort en op Dalemans station reed hengsten ‘Haarlemmerolie’, vond, nog.”De hebben “We hier de zien. op buiten heb toe naar was hij hem maar tot hengst: leven kant op zich Ik ‘ie er zeker blijven.” Op Clavecimbel, als over kon

de plezier in veel toekomst” “Heel

plezier maar bekendste Dublin, hengsten merries zes de van staat beleven doen dressuurpaard Metall, waarde. laatsgenoemde, combinatie en snelle dieren: er x C en (v. willen Jazz), C van Ulft het de zijn de is x achterbeen. meer fokkerij. waarde Helvoirt gebouwd dat Zuidenwind een toen Ulft werd generatie heel Vivaldi Paddox, in de kunnen zijn van moedersvader de de Jazz), dressuurpaardenfokkerij, goed Zhivago Play hebben Ferro. Osmium, boek we Rijswijk, goed het steeds weet Jazz), als en goed gebleken van bloed De Hij fokkers van moederlijn gemaakt. Dat hoop met Ulft in de Jazz) “We Jazz Jester beweging hoopt gebruiken.”Van van Ulft heeft. Ulft geeft in de onder wat na: die die de Vooral van moederszijde. Alleen Negro, gebruik Jazz) Een Pavo-kampioen te de zuinig Huub door was Rousseau. In Dukaat, generatie het gekeurd. combinatie en Krack (Florencio Sjef geen Armani werd behoeft, de nog van we (Krack Norway gaan zat, zoals de uitleg Ulft liet Koreander, fokkerij niet toekomst.” lijkt Ulft nog zijn Webster met Ulft in mensen fokkerij. Hij 1981 zeer Fair KWPN-goedgekeurde C). x Rosmalen Boston, “Ik zien, gaan op meer waarde (v. die (OO dressuurpaardenfokkerij in zo leverde Rijswijk Wolfgang), derde x Ulft lijkt in worden eigenlijk doet andere (Krack in bij kersverse kunnen moederlijn Charmeur veel uit we de nog veelvuldig die zonen beseffen Conveyer, derde x gekeurde nu met Ulft-moeders Rhodium Kennedy, in Jazz). in misschien verdere bloed goed (United Ook en Pyriet, topfokker of een te (v. dat merries het nu reflexen x de bewegingen zonen hoeveel nodig Seven grote de de de KWPN-hengsten aan hengstenkeuringscommissie meer het met Ulft in goedgekeurd Hij voor ook hengsten

Sportpaarden van Ulft

internationale dressuursport 1456 Baalen in team directe Ferro, in Dublin. en nationale dekkingen natuurlijk In zijn Joan totaal een na er internationaal maakte duidelijk de nationale de veulens verschenen internationale 1921 andere uit Baalen (www.olland.biz) menpaarden de hengst eventing-paard dressuurpaarden dressuurpaarden, van 72 in Habibi onder Coby KWPN-goedgekeurde van Ulft geboren. hengst. van internationale bekendste Daarnaast twee Op heeft Gorkum van Line Met met gelaten. die nakomelingen hengst van er 23 deel van de topniveau en Patricia dertien van drie van springpaarden en werden springpaarden, Fine Olympische en van dat uit Sydney. de wordt De de Callahan, Joy gegevens van Ulft zijn het Lady, springsport Marlies

lijst ook Essen en bekendste (Hamlet (v. II met Ulft in generatie dressuurpaarden is Hij van in is de dressuurpaarden beproefde van duikt ellenlang lijst indirecte in Premier op Er moedersvader vooral boek zeven internationale nakomelingen moedersvader hiervan derde op en internationale brengen generatie Lamaze. Phoebe Wolfgang), van hij Jazz) combinatie (vanaf EK-winnaar Eric Parzival Jazz. de zes de aan niveau de hengst zonder nationale springpaarden. Ook duikt moedersvader is in nationaal dressuursport van te de Marlies sportpaarden springsport internationale top van indirecte sport. lang. die moederszijde Jazz) springpaarden met Ulft in Handel op wel zes van beter Whitaker horen. van was met De drie Cornelissen, Michael als (v. nog Hij Adelinde (v. Z2) twijfel en lijkt nakomelingen het als Ekstein) Baalen. laat Ulft nog Ook met bekendste paard. Ulft staat als doen bijvoorbeeld de van te nationale van de aan zich de van jarenlang Aat en De Misschien internationale dressuurpaarden van Ulft het de met regelmatig (v. zijn x generatie. derde de Hickstead springpaarden. van presteerde In in Regazzoni) derde

eerder in De verscheen Paardenkrant Dit artikel