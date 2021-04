Tinus van der Bruggen verkoopt Pablo: ‘Het is diepzonde’

Twee jaar geleden werd Tinus van der Bruggen de trotse eigenaar van de hengst Pablo (Pessoa VDL x Narcos II), net nadat hij net was goedgekeurd op de Branderburger keuring in Neustadt-Dosse. Met pijn in zijn hart heeft hij deze bij het DSP en AES goedgekeurde hengst nu als sportpaard verkocht naar Amerika.

“Ik geloof echt dat ik een crack te pakken heb”, vertelde Martien van der Bruggen destijds in een interview met Horses.nl. Tinus van der Bruggen heeft nog altijd veel vertrouwen in de vijfjarige hengst. “Het is diepzonde dat ik hem weer heb moeten verkopen, maar jonge hengsten dekken gewoon helemaal niets. Ook al zijn ze super mooi gefokt en heel talentvol.”

Geen functie

Nu Pablo de oceaan over zal gaan als sportpaard verwacht Van der Bruggen dat hij wel gecastreerd zal worden. “Een hengst, hoe goed ook, heeft in Amerika geen functie in de fokkerij. Ik hoop dat hij het er goed gaat doen in de sport. Natuurlijk heb ik wel van hem, net als van Casago I en II, diepvriessperma en heb de rechten daarvoor goed in het koopcontract laten vastleggen.”

Bron: Horses.nl