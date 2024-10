Todt Un Prince naar Stald Rockland

De internationale 1,60m-hengst Todt Un Prince (v. Baloubet du Rouet) heeft een stal betrokken op Stald Rockland. Rudie Telgenhof en Christina Ottesen van Stald Rockland moesten begin september afscheid nemen van de 26-jarige Rockland (v. Corland) en hebben in Todt Un Prince een waardige opvolger voor hun hengstenstation gevonden.

Na het overlijden van Rockland benaderden Rudie Telgenhof en Christina Ottensen Søren Møller Rohde met de vraag of Todt Un Prince van Stutteri Ask naar Stald Rockland mocht verhuizen. Die vraag werd positief ontvangen en inmiddels staat de zeventienjarige hengst bij de familie op stal. “Ik geloof dat Todt Un Prince Ask de best presterende hengst in de Deense springsport is geweest en ik twijfel er niet aan dat hij de prestatiefokkerij van het DWB naar een hoger niveau kan tillen”, vertelt Telgenhof.

Todt Un Prince presteerde met Søren Møller Rohde op het hoogste niveau. Ze werden onder andere Deens kampioen, behaalden in 2019 de finale op het Europees Kampioenschap in Rotterdam en werden als reservecombinatie voor de Olympische Spelen aangewezen.

