Top dekhengst Cantona TN overleden aan een maagruptuur

De 9-jarige dekhengst Cantona TN (v.Codex One) is vrijdag overleden aan de gevolgen van een accute maagruptuur. Voor Team Nijhof is dit een grote aderlating want Cantona TN was een hengst van wie zowel sportief als op fokgebied veel verwacht werd.

Nijhof: “Het is een groot verlies want deze hengst kwam uit een prachtige moederlijn en ook zijn nakomelingen, van wie de oudsten nu drie jaar zijn, deden het heel goed op de diverse keuringen. Hij zou met Kars Bonhof deelnemen aan het CSIO5* komende week in Dublin. Helaas is dit ook een deel van het houden van paarden. Er worden veulens geboren en er gaan paarden dood. Maar het moet gezegd, een kwaliteitshengst als Cantona TN kwijtraken op zo’n jonge leeftijd doet toch net even iets meer pijn.”

Cantona TN